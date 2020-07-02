Неопределенность в отношении перспектив индекса S&P500 сохраняется - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина индекса S&P500 улучшилась за последние два дня, но неопределенность в отношении перспектив сохраняется, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Индекс отскочил выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов. Тем не менее, показатели момента все еще вызывают тревогу. Индикатор RSI колеблется у нейтральной отметки 50, индикатор MACD находится в "минусе". Пока индексу S&P500 удается удержаться выше 3000 пунктов, но в случае пробоя вниз следующими вероятными уровнями поддержки станут отметки 2940 и 2800 пунктов", - отмечает старший аналитик ИК Ален Сабитов.