Рубль в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 68,5-70 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 68,5-70 руб./$, его укреплению будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Российские активы утром уверенно подрастают - рубль прибавляет более 1% после роста нефтяных котировок и стоит около 70,3 руб./$, индекс Мосбиржи в плюсе на 1,1%. Курс рубля на фоне стабилизации нефтяных котировок вблизи $40 за баррель сорта Brent, закрепился около отметки в 70 руб./$.

"Укреплению рубля в ближайшее время будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов как на фоне растущих рисков развития второй волны коронавируса, так и на фоне замедления вливания ликвидности на рынки со стороны ФРС. Более того, третий квартал связан с выраженным сезонным снижением притока валюты по текущему счету платежного баланса, что также ограничивает потенциал рубля к укреплению. Поэтому в среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения рубля в диапазоне 68,5-70руб./$", - прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".