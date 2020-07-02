Рынок акций РФ превысил 2775п по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме по поводу вакцины от COVID-19

Москва. 2 июля. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне общемирового подъема на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19; индекс МосБиржи превысил 2775 пунктов, отыграв потери предыдущего торгового дня.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2775,05 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1239,66 пункта (+2,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар подешевел до 70,52 рубля (-0,76 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%).

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила парламентариям в бундестаге в среду, что планы США наложить экстерриториальные санкции на газопровод "Северный поток 2" не соответствуют правовым представлениям Германии, проект должен быть завершен. Она вновь озвучила официальную позицию ФРГ, согласно которой "Северный поток 2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую".

США угрожают "Северному потоку 2" санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод - ранее строительство уже было приостановлено из-за американских санкций "первой волны".

Просели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%) на фоне коррекции золота (цена откатилась накануне к $1780 за унцию после недавнего скачка выше $1800 за унцию).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, сообщение Pfizer и BioNTech об успешном испытании на людях совместно разрабатываемой вакцины против коронавируса вызвало благоприятную реакцию на мировых фондовых площадках.

Между тем, в нескольких штатах США из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 приостановлено снятие социальных ограничений, а число новых случаев, зафиксированных за день по стране в целом, в среду оказалось максимальным за всю историю наблюдений. В течение дня повлиять на поведение инвесторов могут данные по рынку труда и балансу внешней торговли США (15:30 МСК). Впрочем, активность нерезидентов может оказаться невысокой перед длительными выходными (в пятницу торги в США проводиться не будут по случаю Дня независимости). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз, но возврат в область ниже 70 руб./$1 пока выглядит маловероятным, считает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в четверг инвесторы ожидают блока статданных по рынку труда США: числу первичных заявок на пособие по безработице, количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы. В случае выхода слабых данных к концу торгов на рынках акций могут вернуться продажи.

В целом, в рамках июля мировые рынки могут оказаться под давлением сразу нескольких факторов, что будет способствовать их снижению. Одним из поводов к подобному поведению рынков может стать активизация распространения коронавируса в развитых странах. США уже столкнулись с новыми пиками темпов роста количества случаев заражения, что может быть связано с ранним снятием карантинных ограничений. Опасения рынков относительно повторения данного сценария в Старом Свете могут также реализоваться. Это в США и Европе приведет к восстановлению карантинных ограничений в том или ином объеме. В результате инвесторы вынуждены будут пересмотреть свои ожидания относительно динамики мировой экономики в сторону понижения, что окажет давление на широкий спектр рисковых активов, считает аналитик.

Еще одним важным фактором в рамках июля выступит ситуация в отношениях между США и Китаем. Здесь существуют риски роста напряженности, что может негативно сказаться на торговых взаимоотношениях двух стран и, соответственно, мировой экономике. Также грядет сезон отчетности американских компаний за второй квартал. И если слабые результаты ожидаемы инвесторами, то основным фактором давления на рынки может стать пересмотр компаниями прогнозов на ближайшие кварталы в сторону ухудшения, полагает Зварич.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи отыграл внешний позитив, прибавив более 1%, но в целом рынок остается в боковике с границами 2700-2810 пунктов по индексу. Пока поводов для выхода из него не видно.

В "красную" зону ушли акции золотодобытчиков на фоне начавшегося снижения стоимости золота. Однако это движение локальное, рост драгметаллов должен возобновиться, и в этом году золото, скорее всего, обновит исторические максимумы. Поэтому на просадках стоит покупать акции "Полюса" и "Полиметалла".

Минэнерго США сообщило о существенном снижении запасов нефти, что подогрело нефтяные котировки. Выше уровня $44 за баррель Brent есть смысл открывать спекулятивные "короткие" позиции: поводов для ухода котировок на уровень $45 нет никаких.

На среднесрочную перспективу акции нефтяного сектора брать не рекомендуется из-за ожиданий слабых балансовых показателей подавляющего большинства нефтегазовых эмитентов. Голосование по поправкам в Конституцию РФ никаких сюрпризов не преподнесло, его итоги оказались ожидаемыми и на поведении рынка не отразились. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом пока не улучшается, и этот фактор еще не раз будет отыгрываться распродажами, напомнил Антонов.

В среду просели индексы в Европе (индексы FTSE, CAC40, DAX потеряли 0,2-0,4%), в США динамика индексов оказалась смешанной (Dow Jones просел на 0,3%, Nasdaq вырос на 1% и обновил рекорд, зафиксированный 23 июня).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне 2020 года подскочил до 52,6 пункта при прогнозах роста до 49,5 пункта с майских 43,1 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,9-1,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%) на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNtech SE, показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний.

В компании Pfizer отметили, что если вакцина будет одобрена регулятором, к концу текущего года может быть произведено до 100 млн доз, а в 2021 году - более 1,2 млрд доз.

Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как за прошлую неделю среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Нефть в четверг дорожает на данных о наибольшем за полгода сокращении запасов в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,51 за баррель (+1,1% и +1,8% накануне), августовская цена WTI - $40,26 за баррель (+1,1% и +1,4% в среду).

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Запасы бензина в США выросли на 1,199 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 593 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 8,16 млн баррелей.

В то же время, более сильному росту нефтяных цен препятствуют данные о продолжающемся быстром распространении коронавируса в некоторых американских штатах, включая Аризону и три наиболее густонаселенных штата - Калифорнию, Техас и Флориду, отмечает агентство S&P Global Platts. Количество новых случаев заражения в стране 1 июля впервые превысило 50 тыс.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+14,5%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,3%), Petropavlovsk (+4,5%), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,7%).

Подешевели бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-5,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-5% и -3,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,034 млрд рублей (из них 3,744 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).