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02 июля 2020 года 12:23
Сообщения о санкциях не оказывают значимого влияния на рубль - "Нордеа банк"
Несмотря на многочисленные сообщения по новым санкциям против России, рубль накануне отыграл часть потерянных во вторник позиций, говорится в обзоре "Нордеа банка". В моменте российская валюта торгуется вблизи отметки 70,5 в паре с долларом США и 79,4 в паре с евро. Спикер Палаты представителей США Н. Пелоси накануне призвала американский Конгресс ввести немедленные антироссийские санкции после публикации New York Times, в которой издание обвинило правительство в причастности к убийству американских солдат в Афганистане. Тем не менее, предложенные в новом законопроекте санкции в основном связаны с ограничениями для физических лиц, поэтому новость не оказала значимого влияния на российскую валюту, отмечают эксперты "Нордеа банка". "Ключевыми факторами для рубля остаются глобальный аппетит к рисковым активам и динамика нефтяных котировок, - указывают аналитики банка. - Цены на нефть вернулись к уровням выше 42 долл./бар. (Brent) на фоне сокращения запасов сырья в США почти на 8 mbd. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам и всему блоку рисковых активов оказывают новые сообщения об успешности испытаний вакцины против COVID-19 в США. Наконец, оптимистичные данные по индексам деловой активности в Китае и США также оказывают поддержку российской валюте. Сегодня рубль, вероятно, продолжит отыгрывать часть позиций благодаря повышенному аппетиту к рисковым активам и попытается закрепиться ниже 71 в паре с долларом и ниже 80 в паре с евро. Тем не менее, дальнейшее распространение коронавируса, а также многочисленные сообщения о противоречиях между США и КНР могут вернуть негативные настроения на рынки и оказать давление на рубль в случае появления новой информации по данным темам".
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02 июля 2020 года 15:46
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.02 июля 2020 года 14:56
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.02 июля 2020 года 14:07
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.02 июля 2020 года 13:15
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.02 июля 2020 года 12:47
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.02 июля 2020 года 12:09
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.02 июля 2020 года 12:06
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.02 июля 2020 года 11:47
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.02 июля 2020 года 11:45
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.02 июля 2020 года 11:33
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Москва. 2 июля. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне общемирового подъема на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19; индекс МосБиржи превысил 2775 пунктов, отыграв потери предыдущего торгового дня. читать дальше
.02 июля 2020 года 11:31
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.02 июля 2020 года 11:16
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