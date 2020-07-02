Рынки США будут расти после выхода положительной статистики по безработице - ITI Capital

Аналитики ITI Capital полагают, что рынки США будут расти после выхода положительной статистики по безработице.

"Инвесторы сохраняют бычий настрой, но из-за опасений введения новых ограничений инвесторы опять стали покупать акции компаний, которые больше выигрывают от ограничительных мер, в частности Netflix и Amazon, стоимость которых значительно завышена, игнорируя дешёвые и недооцененные компании из реального сектора экономики. Так, в Нью-Йорке ресторанам и заведениям общественного питания запретили обслуживать посетителей в помещениях", - отмечают эксперты ITI Capital.