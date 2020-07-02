Значительного ослабления рубля в июле не произойдет - ИК "Фридом Финанс"

Специалисты ИК "Фридом Финанс" полагают, что в июле значительного ослабления рубля не произойдет, курс будет колебаться преимущественно в диапазоне 68-73 за доллар, говорится в комментарии компании.

"Объем дивидендных выплат в этом году будет ниже, чем в прошлом, поэтому отток капитала не так сильно повлияет на курс. В то же время на фоне снижения доходности рублевых инструментов иностранные инвесторы (доля нерезидентов в ОФЗ более 33%) будут более резко реагировать даже на слабые колебания рубля. Нельзя исключать точечного вмешательства регулятора для стабилизации резких колебаний", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Георгий Ващенко.