Динамика вторичного рынка ОФЗ ослабила интерес к первичным размещениям - Росбанк

Аукционы ОФЗ во вторник прошли под диктовку пессимистичных настроений на вторичном рынке, где накопилась некоторая перегруженность позиций по итогам последних двух месяцев, и участники предприняли попытки зафиксировать прибыль в преддверии начала 3к'20, отмечается в комментарии Росбанка. Коррекция рубля (USD/RUB +1,4% до 71.17) вторила движению в рублевых ставках, что неудивительно на фоне прозвучавших "ястребиных" нот в отношении России после статей в американских СМИ о финансировании сопротивления американским военным в Афганистане. В итоге, торги завершились ростом доходностей на 15-17 бп в бумагах со сроком более 5 лет, хотя на пике дневных продаж рост достигал 20 бп.

По мнению экспертов Росбанка, аукционы Минфина лишь ускорили коррекцию, подтолкнув доходности бенчмарковых бумаг в моменте на 3-6 бп из-за слабого спроса. Аукционы позволили ведомству привлечь в общей сложности лишь 28 млрд руб., из которых 11,4 млрд руб. пришлись на ОФЗ-ПД 26234 (июл.25) и 16,6 млрд руб. на ОФЗ-ПК 24021 (апр.24). Размещение ОФЗ-ПД состоялось с премией 3-5 бп ко вторичному рынку, а ОФЗ-ПК - с дисконтом по цене в размере 0,25 пп. Таким образом, Минфин подтвердил готовность продавать выпуски с привязкой купона к Ruonia по цене ниже номинала, и это принесло первые плоды (в сравнении с провальным аукционом 10 июня, когда были привлечены всего 4 млрд руб.).

Минфин во вторник также представил план заимствований на 3к'20. В текущем квартале Министерство планирует привлечь 1 трлн руб. Наибольший акцент, как и в 2к'20, Минфин планирует сделать на участок кривой от 5 до 10 лет (700 млрд руб.), в меньшей степени уделяя внимание ближнему и дальнему участкам - 100 и 200 млрд руб., соответственно.

"Мы видим этот план достаточно амбициозным и трудновыполнимым ввиду исчерпания монетарных драйверов и сезонно слабого спроса на рынках в летний период. Данным планом Минфин показал желаемый индикатив, на который он рассчитывает при определенном соотношении цен размещения и объемов спроса. Мы полагаем, что довольно высокая верхняя планка может стать поводом для пересмотра уровней вторичного рынка и размеров премий, но мы по-прежнему не готовы рассматривать эту величину как "обязательство" продавать ОФЗ, которое будет исполняться любой ценой", - отмечают аналитики Росбанка.