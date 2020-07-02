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02 июля 2020 года 13:15
Всемирная перезагрузка несет фондовому рынку новые трудности - Saxo Bank
Всемирная перезагрузка несет фондовому рынку новые трудности, поэтому эксперты Saxo Bank считают по-прежнему привлекательной "старую добрую стратегию инвестирования в высококачественные компании с малой долговой нагрузкой", говорится в пресс-релизе банка. "Политика монетарной поддержки в ответ на нынешний кризис сблизила фискальные и монетарные институты, а всеобщее стимулирование, запущенное для борьбы с сильнейшим после 1930-х сжатием экономики, вызвало спекуляцию в масштабе, не виданном с 2000 года. Однако на момент написания этого материала индекс S&P 500 как раз испытал наихудшую с марта сессию, а VIX рванулся вверх, так что влияние пандемии COVID-19 еще далеко не исчерпано. Рынки вступают в третий квартал в по-прежнему хрупком состоянии. Индекс VIX указывает на очень волатильное лето; данные о прибылях за второй квартал наконец покажут реальный урон корпоративному сектору и, может быть, примерно обрисуют нам перспективу", - указывает глава отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке Питер Гарнри. Оценки акций вернулись к тем уровням, при которых соотношение риска и прибыли в историческом контексте непривлекательно. "Опыт подсказывает, что при этих оценках инвестиция в мировые акции с вероятностью 33% принесет за следующие десять лет отрицательный реальный доход, - полагает Питер Гарнри. - За прошедший год опережение американскими акциями европейских в историческом контексте достигло крайности. По сравнению с 2007 годом оно составило примерно пять стандартных отклонений. Причины этого – укрепление USD, повышение оценки американских акций по сравнению с европейскими, больший рост прибылей в США в сочетании с масштабными программами обратного выкупа, а также стратегический сдвиг рыночной капитализации в сторону высокотехнологичного сектора, где Европа идет позади. Согласно показателю EV/EBITDA за последние 12 месяцев, акции США оцениваются на 65% дороже европейских. Чтобы этот гигантский спред сохранился, потребуются идеальные графики прибыли американских компаний". Американские компании в целом имеют меньшую долговую нагрузку, что в неопределенной макроэкономической обстановке благоприятно. Однако главный фактор будущих прибылей, по мнению эксперта, – это оценка стоимости, поэтому, учитывая опережение американских акций вместе с их повышенной оценкой, Питер Гарнри считает, что инвесторам стоит переходить на европейские акции, несмотря даже на политические риски в ЕС. По мнению аналитика Saxo Bank, предстоящее десятилетие в экономике и на фондовых рынках будет проявляться локализация – важная новая тема. Этот переход оправдывает инвестирование в компании с малой капитализацией, получающие выручку внутри своей страны, и в нециклических секторах экономики (здравоохранение, жизненно важные потребительские товары, коммунальные услуги). "Локализация мировой экономики сделает неопределенным путь развития многих компаний, поэтому мы считаем по-прежнему привлекательной старую добрую стратегию инвестирования в высококачественные компании с малой долговой нагрузкой, - подчеркивает Питер Гарнри. - По нашему мнению, продолжит хорошо работать направление «зеленой» трансформации экономики, ведь нынешняя экономическая модель в целом вредна для окружающей среды. Политика самодостаточности и импортозамещения в развитых странах поддержит такие отрасли, как здравоохранение, робототехника и 3D-печать. Конечно, очень хорошие перспективы у компаний с сильной цифровой составляющей. Однако крайне высокие оценки некоторых интернет-компаний требуют от инвестора беречься «раздутых акций»".
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