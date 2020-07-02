MSCI учтет результаты ABB Polymetal в своих индексах не раньше мая 2021 года - "ВТБ Капитал"

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Индексный провайдер MSCI учтет в своих индексах ABB Polymetal (MOEX: POLY) не раньше мая 2021 года, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

"Размещение 2,66% акций Polymetal не будет иметь немедленного эффекта на вес акций данной золотодобывающей компании в индексах MSCI, так как объем не превышает 5%. Таким образом, принимая во внимание предыдущее ABB Polymetal, MSCI, скорее всего, отложит любые действия до полугодового пересмотра в мае 2021 года. FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) Polymetal в рамках майского пересмотра 2021 года будет повышен с 0,50 до 0,60, что приведет к увеличению веса акций компании в индексе MSCI Russia на 48 базисных пунктов - до 2,93%", - пишет Питерский.

По оценкам эксперта, потенциальный пассивный приток в акции Polymetal может составить порядка $80 млн по результатам майского пересмотра 2021 года, итоги которого вступят в силу 31 мая 2021 года после закрытия торгов.

Как сообщалось, акционеры Polymetal (MOEX: POLY) провели второе размещение в формате ускоренного формирования книги заявок (ABB) менее чем за два месяца. Вслед за неназванным инвестором, чьи акции продавались в рамках АВВ в мае, PPF Group чешского бизнесмена Петра Келлнера реализовала на рынке часть своего пакета в компании.

Организатором сделки, запущенной во вторник вечером, выступил Morgan Stanley. PPF выставила на продажу 12 млн 541 тыс. 668 акций Polymetal (2,66% капитала).

По итогам сделки доля PPF в компании снизится с 6,5% до 3,8%. Период lock-up - всего два месяца, то есть уже в сентябре группа получит возможность вновь выйти на рынок с акциями Polymetal.

В рамках майского АВВ было реализовано 1,5% акций Polymetal.

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане.

Крупнейшим акционером Polymetal является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (28%). Free float превышает 70%.