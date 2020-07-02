Российский рынок акций будет отыгрывать новости: рост индекса PMI Китая за июнь и COVID-19 - BCS Global Markets

Российский рынок акций после выходного дня будет отыгрывать новости среды, в частности, рост индекса PMI Китая для производственного сектора за июнь (от Caixin) до 51,2 с 50,7, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении второй крупнейшей в мире экономики, отмечают в комментарии специалисты BCS Global Markets. На этом фоне Brent дорожает: котировки достигли уровня около $42 за барр., хотя здесь ограничителем выступают сохраняющиеся опасения по поводу пандемии.

"COVID-19 возвращается на первый план как для "медведей", так и для "быков". В первом случае инвесторы могут отыгрывать угрозу повторного введения карантина в свете предупреждения ВОЗ о том, что худшее в пандемии еще впереди. Так, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что новая вспышка коронавируса может заставить власти вновь приостановить экономическую активность. "Быки" же, вероятно, сосредоточатся на прогрессе в создании вакцины" - указывают в BCS Global Markets.