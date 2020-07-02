Локализация мировой экономики сделает неопределенным путь развития многих компаний - Saxo Bank

Локализация, идея «моя страна прежде всего» и госкапитализм создают огромные препятствия для экономического роста, занятости, ткани социума и для рынков, говорится в пресс-релизе Saxo Bank. "За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после эпохального принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился всё более взаимосвязанным и интегрированным за счет технического прогресса и экономической глобализации. Однако с начала президентства Трампа, а потом всё быстрее и быстрее, за считанные месяцы пандемии COVID-19 миром стали править эгоизм, недоверие и игры «мы против них», причем не только в политике, но и в корпоративных цепочках поставок", – отмечает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Этот масштабный отказ от всемирных цепочек поставок, это движение к автаркии, по мнению эксперта, принесет с собой массовый возврат производства из-за рубежа и программы стимулирования локализации. "В первую очередь внимание будет обращено на медицинские товары, что объясняется позорной и практически всеобщей неготовностью к этой неизбежной, по-видимому, пандемии, - указывает Стин Якобсен. - Но переход к политическим оценкам на основе национальной самодостаточности в ключевых отраслях означает, что «критически важными» будут объявлены энергетика, пищевые производства и высокие технологии. Потенциальный рост предельных издержек для локального производства покажется менее важным, чем политический императив прочной самодостаточности. Попросту говоря, цены вырастут почти на всё – и не только в виде инфляции, но и в реальном выражении. Это чрезвычайно дорого обойдется и потребителю, и правительствам, и рынку труда".

Гораздо хуже последствий деглобализации, по мнению эксперта Saxo Bank, может оказаться тот неприятный факт, что пандемия COVID-19 ускорила смерть свободного рынка как двигателя экономики. Стремление спасти от кризиса всех и вся можно понять, но оно только повышает риск снижения реального роста ВВП по мере зомбификации экономики. "Коронавирусный кризис оказался столь разрушительным потому, что наши насыщенные долгом экономики очень тонко настроены и хрупки. - уверен Стин Якобсен. - Но теперь, при нулевых и отрицательных ставках, при всеобщей гарантии спасения это навсегда отменяется. Больше не будет «лесных пожаров», оставляющих чистую плодородную землю новым деятелям, которые перезапустят экономику. Вместо этого нас ждет постоянное снижение производительности и реального роста ВВП при гигантской долговой нагрузке. Когда стимулирование кончится, рынки и занятость понесут тягчайший урон".

Государственные траты – прямое и непрямое кредитование, выкупы долгов и гранты – во многих странах превысят 50% ВВП, полагает Стин Якобсен. "Государство будет иметь мощный голос в советах директоров. На пути к реализации – всё новые меры государственного регулирования для «спасения экономики и рабочих мест» за счет денег налогоплательщиков. Ирония в том, что хотя пандемия COVID-19 нанесла тяжкие удары по жизни и экономике, еще большие риски несет наша реакция на этот кризис. В лучшем случае мы приостанавливаем рыночную экономику, в худшем заменяем ее государственным капитализмом. Эта модель никогда, никогда не даст выигрыша, потому что открытый рынок необходим для оптимального установления цен, распределения благ, для инноваций и даже демократии. Локализация, идея «моя страна прежде всего» и госкапитализм создают огромные препятствия для экономического роста, занятости, ткани социума и для рынков. Такой способ справиться с коронавирусным кризисом – это путь в один конец: к узколобому, провинциальному, ностальгическому представлению, будто страны могут идти по своему пути поодиночке. Чтобы бороться и с пандемией, и с риском такого будущего, нужен не локальный, а глобальный подход", - заключает главный экономист Saxo Bank.