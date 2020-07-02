Доллар США остается центром тяжести - Saxo Bank

Благодаря мобилизации Федрезервом гигантских объемов ликвидности, скупке активов и кредитным программам, USD вернулся в тот диапазон, в котором торговался до кризиса, отмечается в аналитическом материале Saxo Bank. Однако эксперты банка не считают, что рынок в ближайшем будущем сможет вернуться к норме, так как реакция центральных банков на пандемию и перемены в государственной политике толкают его к деглобализации.

"«Хотя в марте рынок прошел дно и показал поразительно быстрое восстановление, мы считаем очень низкой вероятность того, что он движется к сколько-нибудь нормальному состоянию. Завершился своего рода цикл. Взрывной рост котировок акций и других рисковых активов, а также накачка и сброс в долларе США – это продукты безумного вброса ликвидности, достигшего максимальных величин. В дальнейшем, если мы снова войдем в глубокий кризис, интенсивность поддержки экономики и рынков будет только повышаться. По ходу третьего квартала на мировых рынках, в том числе валютном, должны будут появиться новые темы, а не только те скачки рисковых настроений в ответ на вливания ликвидности от регуляторов, которыми был отмечен второй квартал", - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Может быть, и не в третьем квартале, но рано или поздно доллар США должен повернуть вниз, уверен эксперт. По мнению Джона Харди, мир утопает в долларовом долге, как в самих США, так и глобально, и для сколько-нибудь устойчивого восстановления нужна девальвация доллара: в США в реальном выражении, а в остальном мире – и реальная, и сравнительная. Риск всё новых кредитных невыплат и дефолтов простимулирует такую откровенную девальвацию, какой не бывало со времен долговой девальвации, прошедшей после Второй мировой войны.

На взгляд эксперта банка, главный вопрос в том, когда это произойдет, но, во всяком случае, в третьем квартале будет нарастать давление. "В конце концов, девальвация будет достигнута за счет большего или меньшего отказа ФРС от независимости, выраженного в ограничении доходности облигаций (или иной форме контроля кривой доходности). Это снимет ограничение на бюджетные траты, связанное с соображениями о том, сможет ли рынок поглотить требуемую эмиссию госдолга", - полагает Д. Харди.

Эксперт уверен, что больше всех пострадают валюты тех стран, где максимально подавление финансовой сферы и наиболее агрессивны программы, основанные на «современной денежной теории» (MMT). Выиграют же страны со значительным сырьевым потенциалом. Соображения, связанные со счетом текущих операций, тоже теперь важнее – из-за деглобализации, замедления торговли и потенциального сокращения потоков капитала.

"Если отойти от долларовой темы, третий квартал, вероятно, покажет, достаточно ли в Евросоюзе солидарности, чтобы избежать обострения его внутренних проблем. Однако бюджетные меры ЕС в ответ на нынешний кризис выглядят недостаточными и запоздалыми, так что проблески надежды должны в третьем квартале значительно усилиться. Чтобы можно было отбросить долгосрочные опасения насчет угроз существованию ЕС, требуется сужение кредитных спредов между странамиучастницами и укрепление внутренней солидарности", - заключает главный валютный стратег Saxo Bank.