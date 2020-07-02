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02 июля 2020 года 11:16
Доллар США остается центром тяжести - Saxo Bank
Благодаря мобилизации Федрезервом гигантских объемов ликвидности, скупке активов и кредитным программам, USD вернулся в тот диапазон, в котором торговался до кризиса, отмечается в аналитическом материале Saxo Bank. Однако эксперты банка не считают, что рынок в ближайшем будущем сможет вернуться к норме, так как реакция центральных банков на пандемию и перемены в государственной политике толкают его к деглобализации. "«Хотя в марте рынок прошел дно и показал поразительно быстрое восстановление, мы считаем очень низкой вероятность того, что он движется к сколько-нибудь нормальному состоянию. Завершился своего рода цикл. Взрывной рост котировок акций и других рисковых активов, а также накачка и сброс в долларе США – это продукты безумного вброса ликвидности, достигшего максимальных величин. В дальнейшем, если мы снова войдем в глубокий кризис, интенсивность поддержки экономики и рынков будет только повышаться. По ходу третьего квартала на мировых рынках, в том числе валютном, должны будут появиться новые темы, а не только те скачки рисковых настроений в ответ на вливания ликвидности от регуляторов, которыми был отмечен второй квартал", - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Может быть, и не в третьем квартале, но рано или поздно доллар США должен повернуть вниз, уверен эксперт. По мнению Джона Харди, мир утопает в долларовом долге, как в самих США, так и глобально, и для сколько-нибудь устойчивого восстановления нужна девальвация доллара: в США в реальном выражении, а в остальном мире – и реальная, и сравнительная. Риск всё новых кредитных невыплат и дефолтов простимулирует такую откровенную девальвацию, какой не бывало со времен долговой девальвации, прошедшей после Второй мировой войны. На взгляд эксперта банка, главный вопрос в том, когда это произойдет, но, во всяком случае, в третьем квартале будет нарастать давление. "В конце концов, девальвация будет достигнута за счет большего или меньшего отказа ФРС от независимости, выраженного в ограничении доходности облигаций (или иной форме контроля кривой доходности). Это снимет ограничение на бюджетные траты, связанное с соображениями о том, сможет ли рынок поглотить требуемую эмиссию госдолга", - полагает Д. Харди. Эксперт уверен, что больше всех пострадают валюты тех стран, где максимально подавление финансовой сферы и наиболее агрессивны программы, основанные на «современной денежной теории» (MMT). Выиграют же страны со значительным сырьевым потенциалом. Соображения, связанные со счетом текущих операций, тоже теперь важнее – из-за деглобализации, замедления торговли и потенциального сокращения потоков капитала. "Если отойти от долларовой темы, третий квартал, вероятно, покажет, достаточно ли в Евросоюзе солидарности, чтобы избежать обострения его внутренних проблем. Однако бюджетные меры ЕС в ответ на нынешний кризис выглядят недостаточными и запоздалыми, так что проблески надежды должны в третьем квартале значительно усилиться. Чтобы можно было отбросить долгосрочные опасения насчет угроз существованию ЕС, требуется сужение кредитных спредов между странамиучастницами и укрепление внутренней солидарности", - заключает главный валютный стратег Saxo Bank.
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02 июля 2020 года 15:46
кции "РусГидро" в июне достигли максимума с октября 2017 года, после чего перешли к снижению, а в четверг идут наверх, пытаясь отыграть часть утерянных в рамках коррекции позиций, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Краткосрочная техническая картина предупреждает о том, что... читать дальше
.02 июля 2020 года 15:19
ИК "Фридом Финанс" ожидает, что динамика на фондовом и валютном рынках будет увязана с трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2600-2850 пунктов, сообщается в комментарии компании. В США будут отыгрываться ожидания и результаты за второй... читать дальше
.02 июля 2020 года 14:56
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.02 июля 2020 года 14:32
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.02 июля 2020 года 14:07
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.02 июля 2020 года 13:38
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.02 июля 2020 года 13:15
Всемирная перезагрузка несет фондовому рынку новые трудности, поэтому эксперты Saxo Bank считают по-прежнему привлекательной "старую добрую стратегию инвестирования в высококачественные компании с малой долговой нагрузкой", говорится в пресс-релизе банка. "Политика монетарной поддержки в... читать дальше
.02 июля 2020 года 12:47
План Минфина по объему займов на третий квартал 2020 года выглядит весьма амбициозно, практика предоставления премий на аукционах, вероятно, сохранится, однако привлечь 1 трлн руб. – весьма сложная задача, говорится в обзоре Уралсиба. Минфин во вторник опубликовал график аукционов на третий... читать дальше
.02 июля 2020 года 12:23
Несмотря на многочисленные сообщения по новым санкциям против России, рубль накануне отыграл часть потерянных во вторник позиций, говорится в обзоре "Нордеа банка". В моменте российская валюта торгуется вблизи отметки 70,5 в паре с долларом США и 79,4 в паре с евро. Спикер Палаты... читать дальше
.02 июля 2020 года 12:09
Успешный запуск Северного потока-2 поддержал бы инвестиционную привлекательность Газпрома - "ВТБ Капитал"
Успешный запуск "Северного потока-2" поддержал бы инвестиционную привлекательность "Газпрома", сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Строительство "Северного потока–2", напомним, было остановлено в начале 2020 г., когда подрядчики – операторы трубоукладочных судов - прекратили работу на основании... читать дальше
.02 июля 2020 года 12:06
Аукционы ОФЗ во вторник прошли под диктовку пессимистичных настроений на вторичном рынке, где накопилась некоторая перегруженность позиций по итогам последних двух месяцев, и участники предприняли попытки зафиксировать прибыль в преддверии начала 3к'20, отмечается в комментарии Росбанка.... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:47
Аналитики ITI Capital полагают, что рынки США будут расти после выхода положительной статистики по безработице. "Инвесторы сохраняют бычий настрой, но из-за опасений введения новых ограничений инвесторы опять стали покупать акции компаний, которые больше выигрывают от ограничительных мер, в... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:45
Локализация, идея «моя страна прежде всего» и госкапитализм создают огромные препятствия для экономического роста, занятости, ткани социума и для рынков, говорится в пресс-релизе Saxo Bank. "За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после эпохального принятия Китая в ВТО... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:33
Рынок акций РФ превысил 2775п по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме по поводу вакцины от COVID-19
Москва. 2 июля. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне общемирового подъема на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19; индекс МосБиржи превысил 2775 пунктов, отыграв потери предыдущего торгового дня. читать дальше
.02 июля 2020 года 11:31
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