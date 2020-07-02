Золото в 2020 году поднимется до 1800 долл. США за унцию, а в следующие годы дойдет до нового рекордного максимума - Saxo Bank

Золото в 2020 году поднимется, по крайней мере, до 1800 долл. США за унцию, а в следующие годы дойдет до нового рекордного максимума, сообщается в аналитическом материале Saxo Bank. «Золото остается единственным из основных биржевых товаров с положительным приростом цены за текущий год. После резких апрельских колебаний его цена установилась в диапазоне около 1700 долл. США за унцию. В третьем квартале оно, вероятно, в полной мере проявит свое свойство сначала напрягать терпеливого инвестора, а затем вознаграждать. Множество благоприятных факторов сейчас компенсируется снижением инфляции, которое мы считаем кратковременным", - отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Эксперты банка сохраняют прогноз на повышение и для серебра, и особенно для золота, которое уменьшило свою премию к серебру. "Есть несколько причин полагать, что золото в 2020 году поднимется, по крайней мере, до 1800 долл. США за унцию, а в следующие годы дойдет до нового рекордного максимума", - указывает Оле Хансен.

Слабая рыночная динамика после апреля и дезинфляционная обстановка привели к сокращению «бычьих» позиций по фьючерсам на золото на 55% по сравнению с пиком начала этого года. Позитивные изменения в фундаментальном или техническом прогнозе, по мнению эксперта, должны будут вернуть трейдеров на рынок. Это может привести и к прорыву золота вверх.

"Рекордная дешевизна серебра к золоту способствовала сильному восстановлению в конце второго квартала, - отмечает Оле Хансен. - Из нашего «бычьего» прогноза для золота следует и повышение цены на серебро. Но учитывая его зачастую волатильное поведение и текущие перспективы экономического роста, мы считаем, что серебру будет трудно отбить позиции у золота. Отношение цены золота к серебру в лучшем случае достигнет 95. Однако серьезная вторая волна пандемии COVID-19 может вернуть его к 110, что соответствует 10-процентному отставанию серебра от текущего уровня".