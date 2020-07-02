Цены на нефть, скорее всего, продвинутся к нижней границе диапазона 38-42 долл./барр. - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на движение цены Brent к нижней границе диапазона 38-42 долл./барр., говорится в обзоре банка.

"Цены на нефть Brent остаются на уровне выше 40 долл./барр., поддержанные неожиданно резким сокращением запасов сырой нефти в США на 7,2 млн барр. В то же время, запасы нефтепродуктов продолжают оставаться высокими, 4-х недельная средняя выше на 16%, чем год назад. Запасы бензинов выросли на 1,2 млн барр., дистиллятов - сократились на 0,5 млн барр. Все это подчеркивает слабость спроса, о чем мы неоднократно повторяем. Также отметим, что добыча нефти в Америке за неделю не изменилась, оставшись на уровне 11 млн барр./день. Ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Америке также играет не в пользу сырья. Мы продолжаем видеть нефть ниже, рассчитывая на ее движение к нижней границе диапазона 38-42 долл./барр.", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.