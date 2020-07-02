Утренние прогнозы: фондовые индексы в четверг утром умеренно подрастут

Аналитики рассчитывают на умеренный рост рынка акций в начале торгов четверга, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, но остались в рамках июньских диапазонов, выше отметок 2700 и 1200 пунктов соответственно. В четверг можно ожидать движения индикаторов в район 2800 и 1250 пунктов ввиду улучшения настроений за рубежом, что, впрочем, не изменит краткосрочной технической картины. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2720-2800 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс и отыграют улучшение настроений за рубежом. День при этом будет насыщенным на важные события, среди которых - ключевой отчет по рынку труда США за июнь, а также недельные данные по заявкам на пособия по безработице. В среднем на рынке ждут улучшения ситуации, а более слабая статистика несет в себе опасность новых продаж. Фиксации прибыли в четверг можно ожидать по бумагам золотодобытчиков, так как цены на драгоценный металл накануне отступили от уровня 1800 долл/унц и скорректировались в район 1775 долл/унц.".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в районе 2750-2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет часть своей просадки, состоявшейся перед вчерашним перерывом в торгах. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия. Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов".

Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Фьючерсы на американские индексы и нефть в четверг утром торгуются в положительной зоне. Учитывая это, а также избыточные продажи российских акций во вторник, ждем позитивного открытия отечественного рынка акций. В первой половине дня индекс Мосбиржи может прибавить около процента. Впрочем, рынок по-прежнему будет находиться в боковике с границами 2700-2810 пунктов. Пока поводов для выхода из него не видно".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале торгов ожидаем некоторого роста российского фондового рынка на сложившемся к утру четверга фоне. Это позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку возвращения в диапазон 2750-2800 пунктов. Однако риски ухудшения внешней конъюнктуры могут не позволить ему закрепиться над нижней границей данного коридора. Более того, в случае слабых данных по рынку труда США к концу торгов продажи могут активизироваться, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже уровней закрытия вторника".