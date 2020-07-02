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02 июля 2020 года 10:25
Среднее размещение ОФЗ до конца года будет превышать 100 млрд руб. в неделю - "ВТБ Капитал"
Среднее размещение ОФЗ до конца года будет превышать 100 млрд руб. в неделю, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Минфин на аукционе во вторник предложил инвесторам 5-летний ОФЗ-ПД ОФЗ-26234 и 4-летний флоутер ОФЗ-24021. Спрос на ОФЗ-26234 составил 20,4 млрд руб., в 1,8 раза превысив фактическое размещение (11,4 млрд руб.). Доходность выпуска по цене отсечения составила 5,17%, что соответствовало премии по доходности в 8 бп к уровню закрытия предыдущих торгов. Всего было удовлетворено 34 заявки, на пять крупнейших из которых пришлось 62% общего объема размещения. Доля неконкурентных заявок составила 30.2%. "Отметим, что как спрос, так и фактическое размещение данного выпуска оказались наименьшими с апреля для аукционов среднесрочных ОФЗ с фиксированным купоном, а предложенная премия по доходности, наоборот, самой высокой с апреля. На аукционе флоутера ОФЗ-24021 заявок было подано на 133,9 млрд руб., а в итоге было размещено бумаг на 16,6 млрд руб. (соотношение спроса и фактического размещения 8,1x). Цена отсечения составила 99,25 пп, что на 0,75 пп ниже цены на момент закрытия торгов в понедельник. Было удовлетворено 37 заявок, из которых пять крупнейших – на общую сумму 9 млрд руб. Доля неконкурентных заявок составила 12%. Мы полагаем, что в обоих аукционах приняли участие только локальные инвесторы", - указывают специалисты "ВТБ Капитала". Аналитики "ВТБ Капитала" обращают внимание, что во 2к20 Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 1,1 трлн руб. Таким образом был превышен предыдущий рекорд квартальных заимствований в 874 млрд руб., установленный по состоянию на 2к19. Валовое размещение облигаций за период с начала текущего года составило 1,6 трлн руб., а чистое – 1,2 трлн руб. (против 1,37 трлн руб. и 1,0 трлн руб. соответственно за 1п19). С апреля Минфин нарастил средний объем заимствований до 92 млрд руб. в неделю, в два раза по сравнению с периодом с июля 2019 по февраль 2020 г. Ранее министерство сообщило о том, что объем размещения ОФЗ в этом году может на величину до 2 трлн руб. превысить первоначальный план, предусматривающий чистые и валовые заимствования в размере 1,7 трлн руб. и 2,3 млрд руб. соответственно. Такие планы Минфина предполагают, что до конца года среднее недельное размещение будет превышать 100 млрд руб. в неделю, указывают в "ВТБ Капитале". Во вторник Минфин озвучил предварительный план заимствований на 3к20, составляющий 1 трлн руб. Учитывая, что в этом квартале будет 13 недель, когда Минфин будет проводить аукционы, недельное размещение облигаций - на сумму 77 млрд руб. в неделю.
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