Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 2 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты.

Фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики: значение Dow Jones снизилось, в то время как S&P 500 и Nasdaq завершили торги в плюсе. При этом Nasdaq обновил рекорд, зафиксированный 23 июня. Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNtech SE, показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний. Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как за прошлую неделю среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Участники рынка в среду также анализировали протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) США. Большинство членов комитета высказались за то, чтобы регулятор сделал свои заявления о намерениях более четкими. Помимо этого, участники заседания обсудили контроль кривой доходности. Они отметили необходимость дальнейшего анализа этого инструмента, а также возможных экономических и финансовых последствий его применения.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,11%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК повысился на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:34 МСК прибавил 1,4%.

Цены на нефть в четверг утром плавно повышаются после заметного роста накануне на сообщении Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $42,19 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,8%, до $42,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,33% - до $39,95 за баррель. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4%, до $39,82 за баррель.

Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Запасы бензина в США выросли на 1,199 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 593 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет сокращение запасов на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,761 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,387 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 июня снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 696,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (+1,07%), "РЖД-30" (+0,3%) и "РЖД-001P-13R" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-0,52%), "МТС-001Р-14" (-0,34%) и "РЖД-19" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) полностью разместило 15-летние облигации с офертой через 3 года серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,65% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 5,73% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) России во вторник разместил 10,11% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_PRT/FIX-1Y-001Р-275R на 151,7 млн рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей, 41,24% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-267R на 824,7 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Выпуск ИОС-USDRUB_PRT/FIX-1Y-001Р-275R гасится через 1 год, выпуск ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-267R - через 3 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

"Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") полностью разместила 5-летние облигации серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,6% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 23 июня. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат 17-20 купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные. Московская биржа" 24 ноября 2017 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р на 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

СФО "Социального развития" в полном объеме разместило бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" и класса "Б" на 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации двух классов прошел 26 июня в форме book building по цене размещения. Цена размещения облигаций класса "А" объемом 3 млрд 216,086 млн рублей была установлена на уровне 108% от номинала, класса "Б" объемом 1 млрд 798,530 млн рублей - на уровне 115% от номинала. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена на уровне 10,21% годовых, класса "Б" - 16,31% годовых. Предусмотрена выплата 27-ми купонов, первая выплата - 8 июля 2020 года и далее 8-го числа через каждые три месяца. Дата погашения бондов - 8 января 2027 года. По выпускам предусмотрена амортизация. Начиная с 1 января 2024, эмитент вправе принять решение о полном досрочном погашении одновременно облигаций всех классов.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 3 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,7-6,8% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,87-6,98% годовых. Техразмещение запланировано на 10 июля.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 15 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на 10-летние бонды с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 200 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Одновременно компания планирует провести выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09 в объеме не более 5 млрд рублей. Сбор заявок на выкуп пройдет с 10:00 МСК 9 июля до 15:00 МСК 15 июля. Дата выкупа - 17 июля. Индикативная доходность выкупа по обеим сериям облигаций составит не ниже 160 базисных пунктов к 1,5-годовым ОФЗ. Предварительная дата техразмещения нового выпуска - на неделе с 20 июля. Облигации серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с офертой через 5 лет (6 апреля 2022 года) были размещены в апреле 2017 года, ставка купона до оферты - 8,9% годовых. Бонды серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей с 3-летней офертой (7 марта 2022 года) были размещены в марте 2019 года по ставке до оферты 9,9% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 39-го купона облигаций серии А18 в размере 4,4% годовых. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 17 апреля 2020 года.