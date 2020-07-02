Поводов для подъема котировок нефти на уровень $45 нет - "Алор Брокер"

Минэнерго США сообщило в среду о сильном, на 7,2 млн баррелей, снижении запасов нефти, в то время как аналитики ждали снижения показателя в 10 раз меньше, отмечает специалист "Алор Брокер" Алексей Антонов. На этом фоне рост нефти продолжился, и в четверг с утра котировки пытаются закрепиться выше 42 долларов за баррель. Выше уровня 44 доллара есть смысл открывать спекулятивные "шорты", говорится в комментарии компании, так как поводов для ухода котировок на уровень 45 долларов нет никаких.