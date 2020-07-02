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02 июля 2020 года 09:36

Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются.

Фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики: значение Dow Jones снизилось, в то время как S&P 500 и Nasdaq завершили торги в плюсе.

При этом Nasdaq обновил рекорд, зафиксированный 23 июня.

Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE), показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний.

В компании отметили, что если вакцина будет одобрена регулятором, к концу текущего года может быть произведено до 100 млн доз, а в 2021 году - более 1,2 млрд доз.

Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как за прошлую неделю среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Участники рынка в среду также анализировали протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) США. Большинство членов комитета высказались за то, чтобы регулятор сделал свои заявления о намерениях более четкими. Помимо этого, участники заседания обсудили контроль кривой доходности. Они отметили необходимость дальнейшего анализа этого инструмента, а также возможных экономических и финансовых последствий его применения.

Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне 2020 года подскочил до 52,6 пункта с майских 43,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 49,5 пункта, отмечает Trading Economics

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

"Превысивший прогнозы рост в промышленном секторе является еще одним положительным признаком того, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий", - отметил главный инвестиционный аналитик Plante Moran Financial Advisors Джим Берд, которого цитирует MarketWatch.

Акции Pfizer в среду подорожали на 3,2%.

Росту значения Nasdaq способствовали бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) (+3,7%), NetFlix Inc. (SPB: NFLX) (+6,7%) и Facebook Inc. (SPB: FB) (+4,6%).

Капитализация FedEx Corp. (SPB: FDX) увеличилась на 11,7%. Транспортно-логистическая компания отчиталась о снижении выручки по итогам четвертного финансового квартала до $17,4 млрд с $17,8 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль сократилась до $2,53 с $5,01 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,58 на акцию при выручке в $16,4 млрд.

Тем временем акции Macy's Inc. (SPB: M) подешевели на 4,4%. Скорректированный убыток сети универмагов за квартал, завершившийся 2 мая, составил $2,03 на акцию и совпал с ожиданиями аналитиков. Выручка упала на 45,2%, до $3,02 млрд, и также совпала с прогнозами.

Apple Inc. (SPB: AAPL) потеряла в цене 0,2%. Компания сообщила, что снова закроет 30 магазинов в США из-за скачка новых случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 77,91 пункта (0,3%) - до 25734,97 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 15,57 пункта (0,5%) и составил 3115,86 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 95,86 пункта (0,95%), завершив торги на отметке 10154,63 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. и германской BioNtech SE, показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний.

Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как за прошлую неделю среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Управление гражданской авиации Китая приостановило на неделю, начиная с 6 июля, полеты Sichuan Airlines из Каира в расположенный на юго-западе страны город Чэнду после того, как шесть пассажиров на рейсе 27 июня оказались с положительным результатом на COVID-19.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят акции страховщика China Life Insurance Co. (+8,9%), девелопера New World Development (+6,3%), Bank of Communications Co. (+3,8%) и нефтяной компании CNOOC (+3,7%).

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings повысилась на 2,4%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 2,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:24 МСК увеличился на 0,2%.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 1,5%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,9%, автомобильной компании Toyota Motor - на 1,8%.

Между тем капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing уменьшилась на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК повысился на 0,9%.

Потребительские цены в стране в июне не изменились относительно того же месяца прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,1%, сообщает Trading Economics. При этом наиболее сильно упала стоимость транспортных услуг - на 5,6%, а также услуг в сфере образования - на 2,9%. Между тем продукты питания и напитки подорожали на 3,3%.

Инфляция в июне составила 0,2% в помесячном выражении по сравнению с консенсус-прогнозом в 0,05%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 0,2% в ходе торгов, автопроизводителя Kia Motor - также на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:34 МСК прибавил 1,4%.

Профицит внешней торговли страны в мае увеличился до 8,03 млрд австралийских долларов по сравнению с 7,83 млрд долларов в предыдущий месяц. Это оказалось ниже средней оценки экспертов в 9 млрд долларов.

Экспорт снизился на 4% - до минимального за последние два года объема в 35,74 млрд долларов. Импорт сократился на 6% и составил 27,72 млрд долларов, что является самым низким показателем за семь лет.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,6%.

Кроме того, выросли котировки акций всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 1,5%, Westpac Banking - на 1,8%, National Australia Bank - на 1,8%, Australia & New Zealand Banking Group - на 2,1%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются после роста накануне на сообщении Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК в четверг составляет $42,07 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,76 (1,8%), до $42,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,01 (0,03%) - до $39,81 за баррель. В среду стоимость этих контрактов увеличилась $0,55 (1,4%), до $39,82 за баррель.

За первые шесть месяцев 2020 года нефть подешевела на 36%, однако за второй квартал цены подскочили почти на 92%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Запасы бензина в США выросли на 1,199 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 593 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 8,16 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет сокращение запасов на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

"Нефтяные цены сохраняют рост на фоне превысившего ожидания сокращение запасов в США. Данные управления энергетической информации (EIA) показали снижение запасов на 7,2 млн баррелей на прошлой неделе - наибольшее сокращение с декабря", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, более сильному росту нефтяных цен препятствуют данные о продолжающемся быстром распространении коронавируса в некоторых американских штатах, включая Аризону и три наиболее густонаселенные штаты - Калифорнию, Техас и Флориду, отмечает агентство. Количество новых случаев заражения в стране 1 июля впервые превысило 50 тыс.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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