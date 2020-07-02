Индекс Мосбиржи в четверг откроется умеренным повышением в пределах 0,2-0,6% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг откроется умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в районе 2750-2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет часть своей просадки, состоявшейся перед вчерашним перерывом в торгах. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению В. Манжоса, способна оказать публикация большого блока статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 мск).