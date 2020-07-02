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02 июля 2020 года 09:41
Индекс Мосбиржи в четверг откроется умеренным повышением в пределах 0,2-0,6% - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в четверг откроется умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в районе 2750-2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет часть своей просадки, состоявшейся перед вчерашним перерывом в торгах. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению В. Манжоса, способна оказать публикация большого блока статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 мск).
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02 июля 2020 года 15:46
кции "РусГидро" в июне достигли максимума с октября 2017 года, после чего перешли к снижению, а в четверг идут наверх, пытаясь отыграть часть утерянных в рамках коррекции позиций, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Краткосрочная техническая картина предупреждает о том, что... читать дальше
.02 июля 2020 года 15:19
ИК "Фридом Финанс" ожидает, что динамика на фондовом и валютном рынках будет увязана с трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2600-2850 пунктов, сообщается в комментарии компании. В США будут отыгрываться ожидания и результаты за второй... читать дальше
.02 июля 2020 года 14:56
Техническая картина индекса S&P500 улучшилась за последние два дня, но неопределенность в отношении перспектив сохраняется, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс отскочил выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов. Тем не менее, показатели момента все еще... читать дальше
.02 июля 2020 года 14:32
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции компании Walmart и устанавливают целевой уровень по ее бумагам на отметке $ 135, что эквивалентно 14,1%-ному потенциалу роста от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Аседовой. "Благодаря огромным оборотам цены в... читать дальше
.02 июля 2020 года 14:07
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Русала и целевую цену на уровне 36,8 руб. за акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. Мировая алюминиевая отрасль столкнулась с одним из самых глубоких ценовых падений за последние 20 лет. Однако... читать дальше
.02 июля 2020 года 13:38
Рубль в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 68,5-70 руб./$, его укреплению будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Российские активы утром уверенно подрастают - рубль прибавляет более 1%... читать дальше
.02 июля 2020 года 13:15
Всемирная перезагрузка несет фондовому рынку новые трудности, поэтому эксперты Saxo Bank считают по-прежнему привлекательной "старую добрую стратегию инвестирования в высококачественные компании с малой долговой нагрузкой", говорится в пресс-релизе банка. "Политика монетарной поддержки в... читать дальше
.02 июля 2020 года 12:47
План Минфина по объему займов на третий квартал 2020 года выглядит весьма амбициозно, практика предоставления премий на аукционах, вероятно, сохранится, однако привлечь 1 трлн руб. – весьма сложная задача, говорится в обзоре Уралсиба. Минфин во вторник опубликовал график аукционов на третий... читать дальше
.02 июля 2020 года 12:23
Несмотря на многочисленные сообщения по новым санкциям против России, рубль накануне отыграл часть потерянных во вторник позиций, говорится в обзоре "Нордеа банка". В моменте российская валюта торгуется вблизи отметки 70,5 в паре с долларом США и 79,4 в паре с евро. Спикер Палаты... читать дальше
.02 июля 2020 года 12:09
Успешный запуск Северного потока-2 поддержал бы инвестиционную привлекательность Газпрома - "ВТБ Капитал"
Успешный запуск "Северного потока-2" поддержал бы инвестиционную привлекательность "Газпрома", сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Строительство "Северного потока–2", напомним, было остановлено в начале 2020 г., когда подрядчики – операторы трубоукладочных судов - прекратили работу на основании... читать дальше
.02 июля 2020 года 12:06
Аукционы ОФЗ во вторник прошли под диктовку пессимистичных настроений на вторичном рынке, где накопилась некоторая перегруженность позиций по итогам последних двух месяцев, и участники предприняли попытки зафиксировать прибыль в преддверии начала 3к'20, отмечается в комментарии Росбанка.... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:47
Аналитики ITI Capital полагают, что рынки США будут расти после выхода положительной статистики по безработице. "Инвесторы сохраняют бычий настрой, но из-за опасений введения новых ограничений инвесторы опять стали покупать акции компаний, которые больше выигрывают от ограничительных мер, в... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:45
Локализация, идея «моя страна прежде всего» и госкапитализм создают огромные препятствия для экономического роста, занятости, ткани социума и для рынков, говорится в пресс-релизе Saxo Bank. "За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после эпохального принятия Китая в ВТО... читать дальше
.02 июля 2020 года 11:33
Рынок акций РФ превысил 2775п по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме по поводу вакцины от COVID-19
Москва. 2 июля. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне общемирового подъема на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19; индекс МосБиржи превысил 2775 пунктов, отыграв потери предыдущего торгового дня. читать дальше
.02 июля 2020 года 11:31
Специалисты ИК "Фридом Финанс" полагают, что в июле значительного ослабления рубля не произойдет, курс будет колебаться преимущественно в диапазоне 68-73 за доллар, говорится в комментарии компании. "Объем дивидендных выплат в этом году будет ниже, чем в прошлом, поэтому отток капитала не так... читать дальше
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