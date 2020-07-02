Индекс Мосбиржи может прибавить около процента в первой половине торгов четверга - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ начнет торги четверга с позитива, в первой половине дня индекс Мосбиржи может прибавить около процента, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Фьючерсы на американские индексы и нефть в четверг утром торгуются в положительной зоне. Учитывая это, а также избыточные продажи российских акций во вторник, ждем позитивного открытия отечественного рынка акций. В первой половине дня индекс Мосбиржи может прибавить около процента. Впрочем, рынок по-прежнему будет находиться в боковике с границами 2700-2810 пунктов. Пока поводов для выхода из него не видно", - указывает главный аналитик компании Алексей Антонов.