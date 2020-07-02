Рубль сможет отыграть часть потерь в четверг утром - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов четверга российская валюта сможет отыграть часть потерь, говорится в комментарии банка.

"Стабилизация рынка энергоносителей и позитивная динамика валют развивающихся стран в среду и с утра в четверг поддержат рубль. Это приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 71 рубля. Однако несмотря на это, американская валюта продолжит двигаться в диапазоне 70-75. Отметим, что закрепление над его нижней границей говорит в пользу продолжения роста доллар. Так, в рамках июля он может предпринять попытку выхода в верхнюю половину данного коридора", - пишет Б. Зварич.