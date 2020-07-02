Утром четверга индекс Мосбиржи предпримет попытку возвращения в диапазон 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов ожидает некоторого роста российского фондового рынка на сложившемся к утру четверга фоне. Это позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку возвращения в диапазон 2750-2800 пунктов, считает он.

Однако риски ухудшения внешней конъюнктуры могут не позволить ему закрепиться над нижней границей данного коридора. Более того, в случае слабых данных по рынку труда США к концу торгов продажи могут активизироваться, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже уровней закрытия вторника, предупреждает Б. Зварич в комментарии банка.