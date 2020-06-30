Рубль вечером упал к доллару и евро до минимумов середины мая перед выходным днем

Москва. 30 июня.Доллар и евро ускорили рост, обновив максимумы середины мая на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях невысокого интереса к риску, ребалансировки позиций в последний день месяца и квартала, а также перед выходным днем в среду, 1 июля.

Курс доллара США составил 71,2 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,21 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торговался выше 71 руб./$1 впервые с 28 мая. Евро стоил 80,02 руб./EUR1, подорожав на 1,33 рубля. При этом евро торговался выше 80 руб./EUR1 впервые с 14 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,27 рубля - до 75,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения и торгуется на минимальных отметках с мая к доллару и евро на вечерних торгах перед выходным днем в среду, 1 июля (голосование по поправкам в Конституцию РФ). С одной стороны, участники торгов демонстрируют сниженный интерес к рисковым активам на фоне тревог по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, замедлению темпов восстановления экономики и дальнейшему снижению котировок "черного золота". С другой, трейдеры закрывают позиции в рамках ребалансировки портфелей в последний день месяца и квартала.

Инвесторы ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Американская экономика переживает период "чрезвычайной неопределенности", особенно в связи с продолжающимися попытками ограничить распространение коронавируса, говорится в речи главы ФРС, подготовленной для выступления. "Полноценное восстановление будет маловероятным до тех пор, пока у людей не появится уверенность в том, что возобновление широкого круга мероприятий является безопасным", - отметил Пауэлл.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

"Мы все хотим, чтобы это (пандемия - ИФ) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу", - сказал в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус. Он отметил, что, "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".

Негативные настроения участников торгов частично нивелируются лучшими, чем ожидалось, статданными из США и Китая и надеждами на дальнейшее стимулирование экономики в США. Так, статданные, обнародованные во вторник, показали, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку четвертый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,4 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 50,5 пункта.

Опубликованные во вторник данные американской макроэкономической статистики также оказались лучше прогнозов. Индекс потребительского доверия в США в июне 2020 года поднялся до 98,1 пункта с пересмотренных 85,9 пункта в мае, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее майское значение оценивалось в 86,6 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в мае до 81,5 пункта, Dow Jones - до 91 пункта.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно снижаться в ходе торгов во вторник. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник снизилась на 0,6% - до $41,6 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,28% - до $39,59 за баррель.

В среду Минэнерго США опубликует доклад о запасах нефти в стране. Аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные покажут снижение запасов на 2,7 млн баррелей после их роста на протяжении трех недель подряд. Помимо этого, по оценкам экспертов, спрос на бензин в США на неделе, завершившейся 27 июня, вырос примерно на 2%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, несмотря на то, что Brent торгуется выше $41 за баррель, рубль демонстрирует ослабление и к доллару, и к евро. "Пара "доллар-рубль" торгуется выше 71 руб./$1, пара "евро-рубль" преодолела отметку 80 руб./EUR1. Ослаблению рубля поспособствовали как окончание периода налоговых выплат, так и высокая рублевая ликвидность в банковском секторе. При этом, учитывая, что в рублях цена находится на уровне 2900 рублей за баррель, это не выглядит чем-то необычным. Основными факторами для рубля по-прежнему остаются цены на нефть и геополитика", - отметил Хомяков.

"Ослабление российской валюты вызвано репатриацией прибыли нерезидентами в конце квартала, который оказался неплохим для рублевых активов. К тому же, вероятно, иностранные держатели российских акций переводят полученные дивиденды в доллары, их доля во free float составляет 30-35%. Против рубля также выступает снижение спроса на рискованные активы из-за растущих опасений второй волны пандемии. Для цен на нефть главное сейчас также ситуация с пандемией. Новая волна - это новый карантин и, вполне вероятно, новый обвал цен на нефть. Остается надеяться, что мировая экономика избежит данного сценария, и в июле нефть будет стоить $40-45 за баррель, Urals может торговаться с премией к Brent. В пользу рубля сегодня играет продажа валюты Банком России", - отметил руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 и 2 июля на 49 копеек, до 70,4413 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,17 копейки, до 78,9929 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 76,82 копейки по отношению к понедельнику и составил 70,8063 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 76,6 копейки и составил 70,8666 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 202,937 млн, из которых $1 млрд 87,462 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 115,475 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 39,62 копейки, до 79,2101 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 76,85 копейки и составил 79,6367 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR784,87 млн, из которых EUR191,951 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR592,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 30 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 773,8 млрд рублей (при лимите 1 трлн 270 млрд рублей и спросе 773,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,4% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 июня, банки разместили 1 трлн 160 млрд рублей (при лимите 1 трлн 160 млрд рублей и спросе 1 трлн 354,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,38% годовых.

ЦБ РФ 26 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей. 23 и 22 июня ЦБ РФ продавал валюту на 10,1 млрд рублей в день. 24 июня Банк России не осуществлял эти операции из-за общенационального выходного дня, связанного с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу незначительно снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 б.п. - до 4,72% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца отступили также на 1 б.п. - до 4,81% и 4,86% годовых соответственно.