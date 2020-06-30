Цены евробондов РФ во вторник продолжили снижаться на фоне опасений второй волны COVID-19

Москва. 30 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник продолжили умеренно снижаться на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы из-за возросших опасений второй волны пандемии COVID-19. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию понедельника на 12 базисных пунктов и составила 115,25% от номинала, что соответствует доходности 2,015% годовых (рост на 3,5 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,3 базисных пункта, составив 102,532% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,155% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3,5 пункта и составил 186 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 29 июня на 164 базисных пункта - до 140,91% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 3,33% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 149 базисных пунктов - до 135,96% от номинала (их доходность выросла также на 8 базисных пунктов и составила 3,295% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 21 базисный пункт - до 114,04% от номинала, что соответствует доходности 2,20% годовых (рост на 3,5 пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 116 базисных пунктов - до 132,34% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 3,41% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 24 базисных пункта, до 111,96% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 2,38% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 3,5 базисных пункта, до 111,23% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,285% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций вновь снижаются вместе с долговыми бумагами большинства emerging markets. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 5 базисных пунктов - до 2,59% годовых. В целом оптимизм на глобальных рынках заметно упал в связи с ускорением распространения коронавирусной инфекции, в частности, значительный рост инфицированных в последнее время отмечается в США, Бразилии, Индии. Это вызывает опасения на счет возможности быстрого восстановления мировой экономики и, соответственно, ведет к снижению у глобальных инвесторов спроса на рисковые активы. Кроме того, дополнительное давление на российские бумаги оказывает недавний пересмотр агентством Fitch прогноза темпов падения российской экономики в 2020 году с 5% до 5,8%", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.