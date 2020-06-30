"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500 руб.

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500 руб., говорится в обзоре инвесткомпании.

"Полиметалл демонстрирует сильные финансовые и операционные показатели, - отмечают аналитики. - Выручка по итогам I кв. 2020 г. выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $494 млн на фоне роста цен на золото. Компания публикует финансовые результаты раз в пол года, что в свою очередь может привести к положительной переоценке акций после выходя финансовой отчётности – 25 августа 2020 г. Мы считаем, что положительная динамика показателей сохранится на фоне роста цен на золото и серебра, а также девальвации российского рубля по отношению к прошлому году".

Цены на серебро с мартовского обвала выросли более чем на 50%, цены на золото вблизи исторических максимумов. Таким образом, на фоне роста производства и девальвации рубля, Полиметалл получит сверхприбыль за I пол. 2020 г., полагают эксперты "КИТ Финанс Брокер". В связи с этим, они считают, что акции Полиметалла имеют потенциал роста, котировки отстают от лидера отрасли Полюса и цен на золото. С технической точки зрения акции Полиметалла пробили локальный нисходящий тренд, протестировали восходящий, что в свою очередь, открывает потенциал для роста котировок.

Также на днях стало известно, что Полиметалл продал месторождение Северная Калуга за $35,7 млн. Учитывая, что Полиметалл периодически выплачивает спецдивиденды, по мнению аналитиков "КИТ Финанс Брокер", можно ожидать бонус в виде дополнительных дивидендов.

"Мы рекомендуем покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500 руб., потенциал роста 12,3% + спецдивиденды. Горизонт инвестирования около 6 месяцев", - заключают эксперты инвесткомпании.

Полиметалл — российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди, второй производитель золота в России. Компания реализует свою продукцию не только в России, но и на европейских, азиатских рынках.