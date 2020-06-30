Рынок акций РФ выглядит намного хуже зарубежных площадок - "БКС Брокер"

Рынок акций РФ с начала недели демонстрирует слабость на неплохом внешнем фоне, во вторник эта тенденция лишь усилилась, и индикаторы выглядят намного хуже мировых фондовых площадок, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

По его словам, после позитивного старта торгов на благоприятном внешнем фоне, российские индексы устремились вниз, как только мировые рынки умеренно снизились в рамках коррекции. При этом в середине торгов глобальные фондовые индикаторы вернулись к дневным вершинам, но на "Мосбирже" это вызвало лишь отскок. Последовавший за этим очередной откат мировых рынков спровоцировал еще один провал, индекс РТС обновил 2-недельный минимум, пробив 1220 пунктов. Индекс МосБиржи несет менее существенные потери благодаря падению рубля, который переписал месячный минимум.

Наблюдающаяся в последние дни относительная слабость российского рынка может объясняться возвращением антироссийской риторики в повестку западных СМИ и законодателей, что увеличивает санкционные риски. Дополнительное давление на российские акции оказывает предстоящий в среду выходной. Многие инвесторы предпочитают сокращать позиции в бумагах, опасаясь, что в этот день могут реализоваться какие-либо риски, например, снижение западных площадок, считает эксперт.

Аутсайдерами являются акции нефтегазовых компаний и финансовый сектор. При этом бумагам многих компаний, ориентирующихся на экспорт, подержу оказывает слабеющая российская валюта, что позитивно скажется на доходах и внутренних издержках экспортеров. На этом фоне дорожают акции некоторых металлургических компаний, а также представители добывающей отрасли.

Тем не менее, сейчас более вероятным выглядит сохранение относительной слабости российского рынка, по крайней мере на краткосрочном горизонте. Прохождение пика дивидендного сезона, а также приближение традиционного кризисного периода конца лета - начала осени делает многих инвесторов более осторожными, считает Бабин.