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Главная / Мнения аналитиков / Sova Capital снизила оценку GDR ММК, НЛМК и Северстали на 3-18%, подтвердив рейтинг "держать"
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30 июня 2020 года 16:45
Sova Capital снизила оценку GDR ММК, НЛМК и Северстали на 3-18%, подтвердив рейтинг "держать"
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) на 3-18%, говорится в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Новая прогнозная цена ММК - 6,60 (текущая цена - 7,0), рекомендация - держать; Новая прогнозная цена НЛМК - 18,00 (екущая цена - 19,7), рекомендация - держать; Новая прогнозная цена Северсталь - 12,50 (текущая цена - 12,1), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК, Северсталь, ММК
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Москва. 30 июня.Доллар и евро ускорили рост, обновив максимумы середины мая на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях невысокого интереса к риску, ребалансировки позиций в последний день месяца и квартала, а также перед выходным днем в среду, 1 июля. читать дальше
.30 июня 2020 года 19:17
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.30 июня 2020 года 17:32
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.30 июня 2020 года 17:12
Рынок акций РФ с начала недели демонстрирует слабость на неплохом внешнем фоне, во вторник эта тенденция лишь усилилась, и индикаторы выглядят намного хуже мировых фондовых площадок, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. По его словам, после позитивного старта... читать дальше
.30 июня 2020 года 16:19
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:56
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $20 до $23 за штуку, сообщается в обзоре аналитика компании Ивана Кима. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать"... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:45
Москва. 30 июня. Доллар и евро уверенно растут, торгуясь на "Московской бирже" во вторник днем на максимальных отметках с конца мая; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях невысокого интереса к риску и сниженной активности инвесторов в последний день месяца и квартала. читать дальше
.30 июня 2020 года 15:40
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.30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая... читать дальше
.30 июня 2020 года 14:23
Справедливый уровень доходности для нового выпуска долларовых евробондов Сибура 2,75-2,85% - BCS Global Markets
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