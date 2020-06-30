Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Москва. 30 июня. Доллар и евро уверенно растут, торгуясь на "Московской бирже" во вторник днем на максимальных отметках с конца мая; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях невысокого интереса к риску и сниженной активности инвесторов в последний день месяца и квартала.

Курс доллара США составил 71,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торговался выше 71 руб./$1 впервые с 28 мая. Евро стоил 79,59 руб./EUR1, подорожав на 90,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,01 рубля - до 74,92 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 и 2 июля на 49 копеек, до 70,4413 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,17 копейки, до 78,9929 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, отличающихся сниженной активностью перед выходным днем в среду, 1 июля, из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ. Участники торгов демонстрируют сниженный интерес к рисковым активам на фоне тревог по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, замедлению темпов восстановления экономики и дальнейшему снижению котировок "черного золота".

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

"Мы все хотим, чтобы это (пандемия - ИФ) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу", - сказал в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус. Он отметил, что, "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".

В свою очередь, в речи главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, подготовленной для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник, говорится, что американская экономика переживает период "чрезвычайной неопределенности", особенно в связи с продолжающимися попытками ограничить распространение коронавируса.

Пауэлл отметил важность сдерживания темпов распространения коронавируса на фоне восстановления экономики США после самого существенного падения за десятилетия. "Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось, - говорится в тексте выступления Пауэлла. - Хотя мы приветствуем этот скачок экономической активности, он также бросает нам новые вызовы, в особенности, необходимость сдерживать вирус".

"Ключевым фактором давления на российскую валюту выступает ослабление аппетита к рисковым активам на фоне повышенного внимания инвесторов к распространению коронавируса в США и других странах. Дополнительным фактором волатильности может выступить не только конец месяца и квартала, но также и желание части инвесторов закрыть позиции в преддверии завтрашнего выходного дня в России. При этом в паре с евро рубль демонстрирует чуть лучшую динамику, поскольку европейская валюта слабеет на валютном рынке, однако и в паре с европейской валютой, на наш взгляд, риски по рублю смещены в сторону продолжения умеренного ослабления", - подчеркнул аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Укреплению рубля в ближайшее время будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов как на фоне растущих рисков развития второй волны коронавируса, так и на фоне замедления вливания ликвидности на рынки (в последние две недели баланс ФРС впервые за последние полгода сокращался). Более того, третий квартал связан с выраженным сезонным снижением притока валюты по текущему счету платежного баланса, что также ограничивает потенциал рубля к укреплению", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Негативные настроения участников торгов частично нивелируются лучшими, чем ожидалось, статданными из Китая и надеждами на дальнейшее стимулирование экономики в США, пишет Trading Economics. Так, статданные, обнародованные во вторник, показали, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку четвертый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,4 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 50,5 пункта.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник снизилась на 1,43% - до $41,25 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,61% - до $39,06 за баррель.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.

Банк России во вторник, 30 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 773,8 млрд рублей (при лимите 1 трлн 270 млрд рублей и спросе 773,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,4% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 июня, банки разместили 1 трлн 160 млрд рублей (при лимите 1 трлн 160 млрд рублей и спросе 1 трлн 354,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,38% годовых.

ЦБ РФ 26 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей. 23 и 22 июня ЦБ РФ продавал валюту на 10,1 млрд рублей в день. 24 июня Банк России не осуществлял эти операции из-за общенационального выходного дня, связанного с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу незначительно снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 б.п. - до 4,72% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца отступили также на 1 б.п. - до 4,81% и 4,86% годовых соответственно.