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Главная / Мнения аналитиков / Julius Baer сохраняет "бычью" позицию по рынку природного газа
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30 июня 2020 года 16:19
Julius Baer сохраняет "бычью" позицию по рынку природного газа
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения на рынке нормализуется. Экономическое восстановление, конкурентоспособность по сравнению с углем и сокращение добычи сланцевых углеводородов должны вскоре привести к снижению избытка предложения на рынке, учитывая, что перспективы жаркого лета смещают ценовые риски в сторону роста. Мы придерживаемся "бычьих" взглядов по рынку природного газа", - отмечает эксперт банка Норберт Рюкер. Котировки природного газа в понедельник выросли по обе стороны Атлантики, а эталонные цены в США показали особенно сильный рост более чем на 10%. Отскок цен стал результатом как восстановления с пониженных уровней, так и улучшения фундаментальных факторов. Свежие прогнозы указывают на жаркую погоду на большей части территории США в начале июля. По мнению Н. Рюкера, ожидания значительного дополнительного спроса на кондиционирование воздуха и, следовательно, роста потребления электроэнергии, оказывают поддержку природному газу, который, учитывая сегодняшние низкие цены, является предпочтительным топливом для электростанций. Также эксперт Julius Baer отмечает, что в Европе сокращение импорта сжиженного природного газа и трубопроводных поставок постепенно приводит к снижению сезонного прироста запасов. Спрос вернулся к нормальным значениям после достижения кризисных минимумов, не в последнюю очередь из-за широкого перехода электростанций с угля на газ, полагает эксперт банка. Вывод из эксплуатации самого старого реактора во Франции, по его мнению, скорее всего, не будет иметь сильного влияния на рынок. Из-за снижения спроса в начале этого года большая часть французских атомных электростанций продолжают работать в автономном режиме. Кроме того, работы по техническому обслуживанию атомных электростанций увеличивают риски роста котировок природного газа, если погодные условия неожиданно приведут к росту потребления электроэнергии. "Мы придерживаемся "бычьих" взглядов и длинной позиции по природному газу на рынке США. Восстановление экономики, продолжающийся переход электростанций с угля на газ, растущий спрос на сжиженный природный газ в Азии и спад в сланцевом бизнесе должны снизить глобальное предложение на рынке природного газа, а перспективы жаркого лета являются "бычьим" фактором неопределенности", - заключает Норберт Рюкер.
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