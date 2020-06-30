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30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая сложилась этим летом, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Инвестиционный комитет в конце марта принял решение перейти к размещению акций выше рынка, - напоминает эксперт. - Несмотря на то, что в то время это решение носило противоречивый характер, оно позволило нам чрезвычайно активно участвовать в восстановлении рынка. Однако в последнее время восходящий тренд начал ослабевать. На данный момент мы считаем, что в летние месяцы лучше действовать осмотрительно. Поэтому мы фиксируем прибыль и сокращаем распределение акций по портфелям". Данное решение было принято по следующим причинам: 1. Пережить летнюю волатильность Во-первых, сейчас много положительных новостей. Например, последние европейские индексы менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности удивили ростом, в некоторых странах даже перешагнув критический уровень в 50, что знаменует возвращение к экономическому росту. Однако, эти позитивные сюрпризы не смогли вновь дать рынку положительный импульс. Во-вторых, предстоящий сезон отчетности, скорее всего, будет тяжёлым. В то время как доходы за первый квартал оказались не настолько низкими, как ожидали многие участники рынка, доходы за второй квартал, скорее всего, покажут всю глубину экономического спада последних нескольких месяцев. Это, вероятно, вызовет некоторую нервозность на рынке и может спустить его с небес на землю. И, в-третьих, сам коронавирус, который по мере роста числа новых выявленных случаев, особенно в Латинской Америке и США, вновь стал источником тревоги. Может быть, мир и учится жить с этим вирусом, но он все еще существует и может вспыхнуть, если не будут приняты необходимые меры предосторожности. В случае увеличения числа зараженных, вероятно, потребуются новые (и в этом случае очень локализованные) мероприятия по сдерживанию распространения вируса, что, в свою очередь, вызовет вопросы относительно экономических перспектив. Кроме того, если посмотреть на политическую ситуацию, то не стоит забывать о том, что до президентских выборов в США осталось чуть более четырех месяцев. В последние недели кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден получил значительное преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом, который столкнулся с критикой в связи с его действиями по борьбе с коронавирусной пандемией и реакцией на недавние протесты в городах по всей территории США. Учитывая неопределенность, связанную с потенциальной сменой президента, рынки внимательно следят за предвыборной гонкой. 2. Рост обещают и долгосрочные активы Несмотря на столь сложную ситуацию, мы считаем, что рынки вполне могут быть подвержены волатильности в летние месяцы, и временные спады вполне возможны. Однако, несмотря на то, что возросшие риски больше не оправдывают позиции выше рынка, мы считаем, что у акций всё ещё есть потенциал роста в течение следующих 3-6 месяцев. Восстановление экономики продолжается, и как фискальная, так и монетарная политика поддерживают этот процесс. Инвесторы, чьи акции находятся значительно ниже своих стратегических целей, могут использовать спады как долгосрочную возможность для покупки. Мы сохраняем свои позиции выше рынка на кредитных рынках, включая инвестиционный уровень, высокую доходность и валютные облигации рынков развивающихся стран. По нашему мнению, преимущество этих рынков в доходности по сравнению с казначейскими облигациями по-прежнему оправдывает их дополнительный риск, учитывая постоянную поддержку со стороны программ центральных банков по покупке активов. Сырьевые товары должны выиграть от сочетания низкой реальной доходности, восстановления экономического роста и ожидаемого нами ослабления доллара США. Хотя мы входим в лето с уверенностью в нашем, теперь более осторожном позиционировании, мы пристегиваем ремни безопасности, готовясь к ждущим нас впереди американским горкам, и особо советуем инвесторам поступить также.
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