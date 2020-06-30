Увеличение поставок газа в Китай улучшит фундаментальные факторы привлекательности Газпрома - "ВТБ Капитал"

Увеличение поставок в Китай улучшит фундаментальные факторы привлекательности "Газпрома", сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Аналитики отмечают, что, по словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера в интервью после годового собрания акционеров, "Газпром" ведет переговоры с китайскими партнерами об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 млрд куб. м до 44 млрд куб. м в год. Также обсуждаются организация поставок газа в Китай с Дальнего Востока и строительство газопровода "Сила Сибири–2". В обозримой перспективе экспорт газа в Китай может превысить 130 млрд куб. м в год, полагает А. Миллер.

"Дальнейшие планы сотрудничества с Китаем выходят за рамки нашего прогнозного периода, но могут позитивно сказаться на восприятии компании в долгосрочной перспективе", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".