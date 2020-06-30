Утренние прогнозы: нейтральная картина

Аналитики не ждут во вторник утром существенных движений на рынке акций РФ. Картина пока остается нейтральной.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2755-2785 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный утренний внешний фон".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Однако стоит отметить, что нефть весьма вяло реагирует на успехи китайской экономики, так как растут риски потребления в США и Европе. Поэтому российский рынок может начать день в "плюсе", но рост этот будет незначительным".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Краткосрочная техническая картина на рынке остается нейтральной, а предпосылок для ее изменения в какую-либо сторону на данный момент не наблюдается. Утром вторника российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут существенных движений ввиду неоднозначных сигналов с зарубежных площадок. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2720-2790 пунктов".

Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Принципиальная картина не меняется: и американский, и российский рынки акций остаются в боковике. Во вторник не ждем изменения тенденции. По-прежнему основным фактором, препятствующим росту биржевых индексов, является плохая ситуация с распространением коронавируса в мире. В любой момент можно ожидать резкого обвала, как мы это наблюдали неоднократно за последние недели. Впрочем, просадки откупаются довольно быстро. Пока же инвесторы тешат себя иллюзией, что увеличение числа зарегистрированных случаев заболевания вызвано во многом ростом тестирования на вирус".