Игроки валютного рынка в ближайшие дни займут выжидательные позиции - ГК "ФИНАМ"

Игроки валютного рынка в ближайшие дни займут выжидательные позиции, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника умеренно отступала после укрепления по итогам торгов понедельника, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Зарина Саидова.

"В ближайшие дни игроки валютного рынка займут выжидательные позиции – текущая неделя будет укороченной для американских бирж в силу того, что в пятницу в Штатах выходной по случаю государственного праздника, и поэтому июньские данные по рынку труда США появятся в четверг. На этот раз ожидается расширение занятости в несельскохозяйственных отраслях на величину порядка 3 млн рабочих мест и снижение уровня безработицы с 13,3% до 12,3%. Вместе с тем мы отмечаем, что с учетом предстоящего праздника рынок может стать "тонким", а это чревато невнятными реакциями валютных пар на макроэкономическую статистику", - пишет З. Саидова.

Специалист компании также отмечает, что во вторник в американскую сессию глава Федрезерва Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин выступят перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей Конгресса на тему борьбы с последствиями пандемии. Их комментарии, вероятно, найдут кратковременное отражение в динамике EUR/USD.

"С технической точки зрения, на 4-часовом графике EUR/USD формируется нисходящий канал, при этом технические индикаторы на данном этапе дают смешанные сигналы, и ненаправленное движение пары в краткосрочной перспективе еще может продолжиться", - указывает Зарина Саидова.