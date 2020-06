Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник.

Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones продемонстрировал сильнейший однодневный подъем более чем за три недели на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики при поддержке стимулирующих мер, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19.

Поддержку рынку, в частности, оказали оптимистичные экономические данные, опубликованные в понедельник.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в мае подскочил на 44,3% относительно предыдущего месяца после резкого падения в марте и апреле. Подъем стал рекордным с начала отслеживания этих данных Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) в 2001 году. Аналитики ожидали в среднем повышения всего на 18,9%, сообщает Trading Economics.

Индекс является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

Тем не менее, индекс в мае снизился на 5,1% относительно показателя за тот же месяц прошлого года после падения на рекордные 33,8% в апреле.

"Нам предстоит еще много работы, но, определенно, экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось", - отмечает главный инвестиционный стратег Northwestern Mutual Wealth Management Co. Брент Шутте, которого цитирует MarketWatch. По словам эксперта, рост числа случаев заражения коронавирусом "вызывает некоторые проблемы", но "вероятность введения повсеместных локдаунов представляется отдаленной".

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил, что может приостановить третий этап снятия ограничительных мер, запланированный на следующий понедельник, из-за ситуации с коронавирусом и несоблюдением жителями социальной дистанции. Третий этап, в частности, предполагает открытие внутренних залов кафе и ресторанов. Губернатор штата Нью-Джерси заявил, что запрет на работу внутренних помещений предприятий общественного питания сохранится на неопределенный срок.

Более 40% компаний, входящих в индекс S&P 500, отозвали квартальные или годовые прогнозы из-за неопределенности в связи со вспышкой коронавируса. По состоянию на 25 июня их число составляло 218, свидетельствуют данные Dow Jones Newswire. Некоторые из них указывают в качестве причин своего решения вероятность новых вспышек заболевания, изменение потребительного поведения и дополнительные расходы.

Котировки акций Boeing Co. (SPB: BA) взлетели на 14,4%, подтолкнув вверх индекс Dow Jones. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в понедельник должно было начать тестовые полеты самолетов 737 MAX производства американского концерна, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо FAA аппарату Конгресса США. Как отмечается, тестовые полеты продлятся три дня. Представители отрасли и властей ожидают, что эксплуатация самолетов возобновится к концу года.

В числе лидеров роста среди компаний, входящих в состав Dow Jones, также оказались бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL), которые подорожали на 2,3%.

Акции Facebook Inc. (SPB: FB) подорожали на 2,1%, отыграв первоначальные потери, несмотря на новости о том, что крупнейшие компании отказываются от рекламы в соцсети из-за недостаточного прогресса в борьбе с высказываниями, разжигающими ненависть. Как пишет The Wall Street Journal, в пятницу соответствующее заявление сделал один из крупнейших мировых поставщиков товаров повседневного спроса Unilever Plc, который присоединился к Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. Позже подобное решение принял ряд других крупных компаний, включая Coca-Cola Co. (SPB: KO), Diageo Plc и Starbucks Corp. (SPB: SBUX).

Цена бумаг Unilever, которая также отказалась от рекламы в Twitter и Instagram по меньшей мере до конца года, снизилась на 1,5%. В то же время бумаги Twitter Inc. (SPB: TWTR) прибавили в цене 1,5%.

Капитализация американской авиакомпании Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подскочила на 9,6% благодаря повышению рекомендаций для ее акций аналитиками Goldman Sachs до "покупать" с "продавать".

Акции Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) практически не изменились в цене. Американская биофармацевтическая компания обнародовала в понедельник планы, касающиеся стоимости препарата remdesivir для лечения COVID-19. Компания намерена начиная с июля взимать с медицинских учреждений в США $3120 за каждого пациента с коммерческой страховкой.

Капитализация американской нефтегазовой компания Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp. упала на 7,3%. Chesapeake, пионер разработки сланцевых месторождений в США, в воскресенье объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 580,25 пункта (2,32%) и закрылся вблизи сессионного максимума на уровне 25595,80 пункта, показав максимальный однодневный рост в процентном выражении с 5 июня, по данным Dow Jones Market Data.

Standard & Poor's 500 прибавил 44,19 пункта (1,47%) и составил 3053,24 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 116,93 пункта (1,20%), завершив торги на отметке 9874,15 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются вслед за сильным подъемом американского рынка акций, а также благодаря позитивным данным о состоянии экономик стран региона.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку четвертый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале.

Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,4 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 50,5 пункта.

Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР повысился до 54,4 пункта с 53,6 пункта в мае. Значение индекса выросло по итогам четвертого месяца подряд и достигло максимальной отметки с января 2020 года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят акции оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing (+3,6%), оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+3,4%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+2,7%), телекоммуникационной компании China Mobile - на 1,3%.

Безработица в Японии в мае увеличилась до 2,9% по сравнению с 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Это максимальный уровень за три года - с мая 2017 года. Рост безработицы третий месяц подряд обусловлен пандемией COVID-19 и ее негативным влиянием на экономику.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 2,8%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в мае 2019 года уровень безработицы составлял 2,4%.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в мае приходилось 120 открытых вакансий против 132 месяцем ранее, сообщило министерство здравоохранения и труда. Это сильнейшее падение показателя с 1974 года, пишет Asia Times.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 МСК увеличился на 1,7%.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 1,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,7%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,3%, автомобильной компании Toyota Motor - на 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК повысился на 1,4%.

Розничные продажи в стране в мае выросли на 1,7% в годовом выражении и на 4,6% в помесячном. При этом аналитики ожидали в среднем падения первого показателя на 1,4% и повышения второго на 1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. поднялась на 1,5%, автопроизводителя Kia Motor - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 2%.

Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку на минимальном историческом уровне в 0,25% годовых по итогам июньского заседания руководства.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,8% и 0,9% соответственно.

Кроме того, выросли котировки акций всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 1,9%, Westpac Banking - на 1,6%, National Australia Bank - на 1%, Australia & New Zealand Banking Group - на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК во вторник составляет $41,49 за баррель, что на $0,22 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,69 (1,7%), до $41,71 за баррель.

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы подешевели на $0,15 (0,36%), до $41,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,21 (0,53%) - до $39,49 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась $1,21 (3,1%), до $39,7 за баррель.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.