Рынок акций РФ утром консолидируется на смешанных внешних сигналах

Москва. 30 июня. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется на фоне разнополярных внешних сигналов, динамика blue chips смешанная.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2767,72 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1237,32 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 70,48 рубля (+0,49 рубля).

Подорожали рублевые акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, нефть весьма вяло реагирует на успехи китайской экономики, так как растут риски потребления в США и Европе.

Ирак продолжает весьма вяло выполнять свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Планы создания закупочной группы крупных нефтепереработчиков Китая также могут негативно отразиться на рынке, так как предполагается работа по диктовке своих условий продавцам нефти. Единственной светлой надеждой оптимистов на текущий момент являются прогнозы снижения запасов в США. Предварительные результаты опроса Reuters указывают на ожидания сокращения запасов нефти и бензина. И, конечно, банкротство Chesapeake Energy (SPB: CHK) говорит о том, что сланцевая индустрия США может оказаться в жестких финансовых условиях. Сама компания заявляет о том, что продолжит сокращать буровую активность, отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, принципиальная картина рынков не меняется: и американский, и российский рынки акций остаются в боковике.

Основным фактором, препятствующим росту биржевых индексов, является плохая ситуация с распространением коронавируса в мире. В любой момент можно ожидать резкого обвала, как это наблюдалось неоднократно за последние недели. Пока же инвесторы тешат себя иллюзией, что увеличение числа зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 вызвано во многом ростом количества тестирования на вирус.

В среду в России будет выходной день. В прошлую среду Америка сильно упала, поэтому вечером 30 июня вполне логично ожидать сокращения "длинных" позиций по акциям. Насколько сильно это просадит котировки, будет зависеть от внешнего фона. Золото постепенно подбирается к первой цели своего роста - отметке $1800 за унцию. Скорее всего, этот рубеж будет взят, поэтому акции "Полюса" и "Полиметалла" можно сохранять в среднесрочных портфелях.

В связи с ожиданиями ослабления российской валюты стоит обратить внимание на акции экспортеров, прежде всего черных металлургов, и "префы" "Сургутнефтегаза", которые могут стать главными бенефициарами девальвации рубля, считает Антонов.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, есть опасения ухода индекса МосБиржи под отметку 2750 пунктов.

На мировых рынках настроения несколько улучшились благодаря хорошим данным с рынка жилья США (число незавершенных сделок по покупке жилья неожиданно выросло на 44%), ожиданиям неплохих страновых данных по деловой активности, выходящих в ближайшие дни (в среду в США выйдут PMI в промышленности, в пятницу - в секторе услуг), а также благодаря фактору завершения квартала. На этом фоне крайне сложная ситуация с распространением коронавируса в США и в мире в целом вновь локально отошла на второй план.

Тем не менее, нефть и фьючерсы на индексы США во вторник уже корректируются, формируя в целом близкий к нейтральному внешний фон. В течение дня на мировых рынках скорее всего будут преобладать консолидационные настроения, естественные для последнего дня квартала. В начале июля инвесторы вновь обратят внимание на ситуацию с пандемией коронавируса, способную сдержать восстановление мировой экономики, а также начнут проявлять более консервативный подход в ожидании сезона отчетности в США. На рынке акций РФ перед выходным днем 1 июля возможно возвращение коррекционных настроений и новых попыток ухода индекса МосБиржи под отметку 2750 пунктов, считает аналитик.

В США индексы накануне выросли на 1,2-2,3%, при этом Dow Jones (+2,3%) показал максимальный однодневный подъем более чем за три недели на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики при поддержке стимулирующих мер, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19.

Поддержку рынку, в частности, оказали оптимистичные экономические данные. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в мае подскочил на 44,3% относительно предыдущего месяца после резкого падения в марте и апреле. Подъем стал рекордным с начала отслеживания этих данных Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) в 2001 году. Аналитики ожидали в среднем повышения всего на 18,9%, сообщает Trading Economics.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник преобладал рост индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,5%, DAX и CAC40 растут на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта при прогнозах снижения до 50,4 пункта с майского уровня 50,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку четвертый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале.

Индекс PMI сферы услуг и строительства КНР повысился до 54,4 пункта с 53,6 пункта в мае. Значение индекса выросло по итогам четвертого месяца подряд и достигло максимальной отметки с января 2020 года.

На нефтяном рынке цены утром во вторник корректируются вниз после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 29 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,29 за баррель (-1% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $39,23 за баррель (-1,2% и +3,1% в понедельник).

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+13,2% и +13,3% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+10,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+9,2%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+6,3%).

Акции ПАО "Центральный телеграф" накануне подскочили на 40% на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 2019 год.

В понедельник компания сообщила, что совет директоров "Центрального телеграфа" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме как на привилегированные, так и на обыкновенные акции в размере 11,83 рубля на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов за прошлый год будет направлено 2,5 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года - 10 августа 2020 года.

Подешевели бумаги Petropavlovsk (-7,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-6%).

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вновь оказалась в состоянии корпоративного конфликта, совет директоров просит защиты регулятора от нового акционера.

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, CFO компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в совет директоров золотодобытчика. Как сообщает компания, анализ результатов голосования показал, что против выступили новый крупнейший акционер - "Южуралзолото", которое контролирует семья Константина Струкова (22,37%), компании Everest и Slevin (вместе 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (на момент голосования Свиблов контролировал 4,62%, а потом продал большую часть пакета).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,757 млрд рублей (из них 1,849 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).