Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков

Москва. 30 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и слабеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,2-70,31 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,22 руб./$1 (+22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 78,72 руб./EUR1 (+3 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,81 копейки к уровню закрытия понедельника, до 74,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,38 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних площадок и дешевеющей нефти. Давление на рынки оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, замедлению темпов восстановления экономики и дальнейшему снижению котировок "черного золота".

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

"Мы все хотим, чтобы это (пандемия - ИФ) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу", - сказал в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус. Он отметил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".

В свою очередь, в речи главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, подготовленной для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник, говорится, что американская экономика переживает период "чрезвычайной неопределенности", особенно в связи с продолжающимися попытками ограничить распространение коронавируса.

Пауэлл отметил важность сдерживания темпов распространения коронавируса на фоне восстановления экономики США после самого существенного падения за десятилетия. "Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось, - говорится в тексте выступления Пауэлла. - Хотя мы приветствуем этот скачок экономической активности, он также бросает нам новые вызовы, в особенности, необходимость сдерживать вирус".

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник снизилась на 0,72% - до $41,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,86% - до $39,36 за баррель.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.