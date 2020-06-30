Глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой - ITI Capital

Аналитики ITI Capital считают, что глобальная волатильность рынков в течение следующих нескольких недель останется высокой, сообщается в комментарии компании.

Возобновление глобальной экономической деятельности будет продолжаться, но медленнее в связи с ограничительными мерами, которые будут вводиться в некоторых странах и штатах США, как, например, в Техасе, который все еще находится в середине цикла заболеваемости. "Мы выделяем пять стран, которые могут столкнуться с риском роста выявляемых случаев первой волны пандемии, а именно: США, Индия, Бразилия, Чили и Россия. Тем не менее, некоторые американские штаты продолжат возобновлять экономическую деятельность, переходя ко второй и третьей фазам, Нью-Йорк переходит к третьей фазе 6 июля, - отмечают специалисты ITI Capital. - Мы полагаем, что пик спроса на рынке будет наблюдаться в течение двух месяцев, с третьей недели июля до конца сентября. До этого доминирующими тенденциями будут коррекция и консолидация, что подразумевает хороший спрос на золото, корпоративные облигации инвестиционного уровня, а также на доллары против евро и валют экспортоориентированных развивающихся стран".