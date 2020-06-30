Рубль в краткосрочном периоде начинает показывать склонность к снижению - ИК "Велес Капитал"

Российская валюта в краткосрочном периоде начинает показывать склонность к снижению, которое на данный момент носит умеренный характер, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Рубль в первой половине вторника, вероятно, не покажет существенных движений ввиду неоднозначных сигналов с зарубежных площадок. Рынок нефти перешел к консолидации, которая вряд ли завершится до публикации еженедельных данных по запасам в среду, а американские инвесторы пытаются выкупать краткосрочные просадки. Позитивом выступает сильная статистика по деловой активности в Китае за июнь. Не исключено, что по ходу дня настроения на мировых биржах улучшатся благодаря макроэкономическим данным из Европы и США", - отмечает аналитик компании Елена Кожухова.