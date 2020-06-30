Brent во вторник останется в диапазоне 40-42 долл./барр. - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка продолжают скептически смотреть на попытки нефти отскакивать, полагая, что уровень 38-40 долл./барр. является более фундаментально обоснованным. Во вторник и в среду в фокусе будут статданные по запасам - от API и Минэнерго США, которые будут интересны для оценки ситуации со спросом. Нефть Brent во вторник останется в диапазоне 40-42 долл./барр., говорится в обзоре банка.