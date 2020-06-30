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30 июня 2020 года 10:13
Оценить потенциал спроса на аукционах ОФЗ во вторник сложно - Росбанк
Ключевые драйверы - монетарные стимулы и спрос на риск - заметно угасли, поэтому оценить потенциал спроса на аукционах ОФЗ во вторник сложно, говорится в комментарии Росбанка. Слабый настрой покупателей диктует условия для новых аукционов ОФЗ. В отличие от прошлой недели, когда Минфин сосредоточил внимание на средне- и долгосрочных бумагах, тактика ведомства на аукционы 30 июня выглядит более консервативной, констатируют аналитики Росбанка. Минфин выбрал 5-летнюю серию 26234 (июл.25) с фиксированным купоном и короткую серию 24021 (апр.24) с привязкой к Ruonia. Специалисты отмечают, что аукцион в ОФЗ-ПД пройдет с лимитом (50 млрд руб.) впервые с 19 февраля, в то время как серия ОФЗ-ПК по-прежнему будет предложена без ограничений по объему. "Рынок в понедельник негативно отреагировал на предложенный набор выпусков от Минфина и во второй половине дня прибавил в доходности 1-3 бп вдоль кривой. Возможно, такая реакция была спровоцирована опытом предыдущих аукционов (когда предлагалась премия до 3 бп по доходности отсечения) и естественным желанием восполнить короткие позиции при первичном размещении. Однако структурным фактором давления на доходности остается неопределенность касательно плана заимствований в 3к'20. План будет анонсирован во вторник и может внести некоторое волнение в ход аукционов", - пишут аналитики банка. Эксперты указывают, что в моменте сложно оценить потенциал спроса на аукционах, так как ключевые драйверы (монетарные стимулы и спрос на риск) заметно угасли. "Соответственно, участие в аукционах может быть ассоциировано с оценкой уступок от Минфина, но в части аукциона ОФЗ-ПД может вмешаться лимит размещения. Потенциально такой лимит при спросе в 150 млрд руб. может сократить премию до 0 бп. Значительно меньший спрос в 50-75 млрд руб. сохранит перспективу для премии 2-3 бп по доходности отсечения (5.09-5.10%) - в этот сценарий верим больше, - отмечают специалисты Росбанка. - Касательно ОФЗ-ПК почти нет сомнений в том, что "распечатанный" ценовой номинал на вторичном рынке (последние котировки - 99,94%) приведет к дополнительному дисконту от Минфина (99,87-99,92%). Однако мы ожидаем не более 10 млрд руб. удовлетворенных заявок, так как паритет по доходности с торгуемой кривой ОФЗ еще далек".
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