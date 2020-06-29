Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ

Москва. 29 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения валют emerging markets и замедлившей темпы роста нефти.

Курс доллара США составил 70,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 54 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 70 руб./$1 впервые с 15 июня. Евро стоил 79,03 руб./EUR1, подорожав на 70 копеек. Евро торгуется выше 79 руб./EUR1 впервые с 16 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 61,2 копейки - до 74,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики ряда валют emerging markets и сократившей темпы прироста нефти. Участники рынков с развивающимися экономиками продолжают демонстрировать по преимуществу сдержанное отношение к рисковым активам на опасениях возникновения второй волны пандемии в ведущих экономиках мира.

Число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, у более 10 млн человек обнаружено заболевание, сообщает университет Джонса Хопкинса. Согласно последним данным, число зараженных по всему миру достигло 10 млн 70 тыс. 339 человек. При этом от COVID-19 уже скончались 500 тыс. 306 человек.

По числу заражений лидируют США - здесь 2 млн 542 тыс. 675 подтвержденных случаев заболевания. Умерли 125 тыс. 763 человека. На втором месте Бразилия с 1 млн 313 тыс. 667 случаев COVID-19 и 57 тыс. 70 смертями.

Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные университета Джонса Хопкинса, в 32 штатах США последние недели фиксируется увеличение количества инфицированных. Высокое число заражений, в частности, регистрируется в Калифорнии, Флориде и Техасе.

Американские штаты, в которых отмечается рост заболеваемости, откладывают запланированное снятие ограничений, введенных ранее для сдерживания распространения коронавируса. Некоторые города, возможно, будут вынуждены пойти на восстановление уже отмененных ограничений или введение новых локдаунов, пишет Dow Jones.

Несмотря на скачок числа заражений в некоторых регионах США, штаты продолжат открывать экономику, заявил вице-президент США Майк Пенс в пятницу. По его словам, рост темпов распространения коронавируса является результатом высокого уровня тестирования. "В той или иной степени количество новых случаев является отражением большого успеха в расширении тестирования по всей стране", - сказал Пенс.

Он также признал стремительный рост количества новых случаев заражения на юге страны, добавив, что рабочая группа по коронавирусу при администрации президента сосредоточила усилия в 16 штатах, наиболее затронутых распространением инфекции за последние недели.

Отдельные ограничения были также вновь введены в некоторых районах столицы Португалии Лиссабона, в западной Германии, Пекине и штате Виктория в Австралии.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, несмотря на рост цен на нефть и восстановление индексов акций, курс рубля относительно доллара США опустился в ходе валютных торгов понедельника до минимальных отметок с середины июня. "На наш взгляд, такое ослабление российской валюты связано с сокращением рискованных позиций в валютах развивающих стран. Эти рыночные настроения отразились также и в долларовой корзине валют DXY. Ускорение заболеваемости COVID-19 в США в конце недели снижает вероятность быстрого восстановления экономической активности в мире", - отметил Союнов.

Дополнительное давление на рубль оказало решение Совета ЕС продлить на полгода секторальные санкции в отношении России на основании анализа Германии и Франции о выполнении минских соглашений. С выполнением минских соглашений в ЕС связывают сохранение экономических санкций.

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года", - говорится в коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

"Рубль в течение дня выглядел несколько хуже других валют EM, даже тех, кто также снижался. В частности, уже в утренние часы пара "доллар-рубль" оказалась выше 70 и обновила максимум с середины месяца, а пара "евро-рубль" поднималась в течение дня до 79,21 рубля, что также стало максимальным уровнем с середины июня. По всей видимости, дополнительное давление на российскую валюту могло оказывать продление секторальных санкций ЕС против РФ (в понедельник Совет ЕС принял решение продлить санкции до 31 января 2021 года)", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Тем временем, данные из Китая говорят об улучшении экономической ситуации в стране. Прибыль крупных промышленных предприятий КНР в мае выросла впервые с ноября - на 6% - на фоне наращивания бизнесом объемов производства и продаж при постепенном снятии ограничений по всему миру.

Кроме того, Народный банк Китая (НБК) пообещал применить новые инструменты денежно-кредитной политики, чтобы поддержать достаточный уровень ликвидности, пишет Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе вечерних торгов в понедельник. Инвесторы переключили внимание на перспективы экономического восстановления и надежды на новые монетарные стимулы со стороны НБК. Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели на опасениях по поводу коронавируса.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник выросла на 0,73% - до $41,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 1,45% - до $39,05 за баррель.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу - до 188 установок. Количество установок не растет с первой половины марта.

"Мы считаем, что вторая волна коронавируса вряд ли затормозит начавшееся восстановление спроса на нефть, поскольку власти разных стран и население в целом сейчас намного лучше подготовлены к соблюдению мер социального дистанцирования как психологически, так и с точки зрения инфраструктуры, поэтому необходимости "закрывать" экономику не будет. Кроме того, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ теперь проводит встречи ежемесячно и может отреагировать на вторую волну пандемии рекомендацией дополнительно ограничить добычу (это будет главной темой для обсуждения на следующем заседании комитета, которое пройдет 15 июля)", - полагает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе.

ЦБ 25 июня продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. 23 и 22 июня ЦБ РФ продавал валюту на 10,1 млрд рублей в день. 24 июня Банк России не осуществлял эти операции из-за общенационального выходного дня, связанного с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 июня на 82,29 копейки, до 69,9513 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1399 рубля, до 78,6812 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 78,58 копейки по отношению к пятнице и составил 70,0381 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 65,8 копейки и составил 70,0958 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 610,95 млн, из которых $866,538 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 744,412 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,0872 рубля, до 78,8139 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,0389 рубля и составил 78,8699 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR815,351 млн, из которых EUR226,91 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR588,441 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,66% и 4,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,87% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых.