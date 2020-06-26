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26 июня 2020 года 19:57

Рубль вечером несколько ускорил снижение к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

Москва. 26 июня. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 69,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 74 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,25 руб./EUR1, подорожав на 81 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 77,2 копейки - до 73,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне ускорившей падение нефти. Рекордный рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в США и увеличение случаев заражения в других странах мира указывают на долгосрочные препятствия для восстановления спроса на нефть, пишет MarketWatch.

В США за сутки выявили более 34 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, согласно подсчетам телеканала CNBC, который анализировал информацию университета Джонса Хопкинса. Высокое число заражений по-прежнему регистрируется в таких штатах, как Калифорния, Флорида и Техас.

В Техасе и Флориде власти приостановили снятие ограничительных мер из-за роста числа новых случаев COVID-19, до тех пор, пока число заражений не начнет стабильно снижаться.

Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заболевания в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер в США в целом.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места, и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.

Кроме того, отдельные ограничения вновь введены в некоторых районах столицы Португалии Лиссабона, в западной Германии, в Пекине и штате Виктория в Австралии, сообщают западные СМИ.

Опубликованные в пятницу статданные указали на рост расходов населения в США в мае рекордными темпами. Расходы населения США в мае 2020 года выросли на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их падение составляло 12,6%. Доходы населения США в мае упали на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, их снижение стало самым существенным с января 2013 года.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на пятничных торгах рубль дешевеет, подхватив негативные рыночные настроения мировых площадок. "Число заболевших в США на неделе продолжило расти, и некоторые штаты стали сворачивать обратно шаги по открытию экономик. Ограничения вновь начинают вводиться и в некоторых европейских городах. Рынки все более отчетливо видят наступление "второй волны" пандемии, которая может вновь накрыть уже пострадавшие сектора экономики. Давление на рубль также оказывает классическое поведение инвесторов, предпочитающих закрывать рискованные позиции перед выходными. Уход инвесторов в защитные активы сегодня отражается и на доходностях американских казначейских бумаг, которые у 10-летних выпусков уже опустились на 20 базисных пунктов", - отметила Наумова.

"Риски по рублю смещены в сторону умеренного ослабления с учетом приближающихся выходных, большого количества факторов неопределенности, среди которых ситуация с коронавирусом в мире и медленное восстановление глобальной деловой активности. Кроме того, вчера прошел пик налогового периода, в результате чего рубль лишился данного фактора поддержки", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК мск в пятницу упали на 1,46% - до $40,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,99% - до $37,95 за баррель.

Определенному оптимизму инвесторов способствует, в частности, сообщение агентства Reuters, которое ссылается на данные спутников, об уверенном росте движения на дорогах в Китае, Европе и США.

Помимо этого, согласно данным графика портовых отгрузок, с которым ознакомился "Интерфакс", отгрузка нефти из европейских портов России в июле, как ожидается, упадет на 33% по сравнению с июнем, при этом отгрузка российской нефти снизится на 42%. Как отмечают трейдеры, сильное снижение планируемого экспорта нефти из европейских портов России в июле по сравнению с июнем вызовет битву за каждый груз и приведет к дальнейшему росту премии цены Urals к Brent.

ЦБ РФ 23 июня продал валюту на 10,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 10,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 33,76 копейки, до 69,1284 руб./$1, и уменьшил курс евро на 51,76 копейки, до 77,5413 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 12,29 копейки по отношению к четвергу и составил 69,2523 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 7,08 копейки и составил 69,4162 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 989,974 млн, из которых $834,107 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 155,867 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 18,7 копейки, до 77,7267 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,22 копейки и составил 77,8187 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR667,542 млн, из которых EUR212,203 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR455,339 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с четвергом - 4,83% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 4,86% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 4,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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