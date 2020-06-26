Рынок акций РФ завершил неделю консолидацией на фоне опасений медленного восстановления экономик

Рынок акций РФ завершил неделю консолидацией индексов на фоне возросшей волатильности внешних площадок на опасениях медленного восстановления экономики из-за продолжающегося распространения пандемии COVID-19 в Америке и Китае. Внутренними факторами поддержки стали сокращения числа новых инфицированных коронавирусом в России и новые планы поддержки экономики РФ и ее отдельных отраслей.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 18 по 24 июня составил порядка $20 млн против оттока $120 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $20 млн по сравнению с оттоком $60 млн на предыдущей неделе.

В период с 22 по 26 июня индекс МосБиржи вырос на 0,1% и составил 2761,74 пункта, индекс РТС потерял 0,2% и достиг 1246,74 пункта на фоне роста доллара к 69,79 руб./$1 (+0,35 рубля). Августовская нефть Brent подешевела на 3,2% или $1,35 - до $40,57 за баррель, при этом в середине недели цена поднималась к $44 за баррель.

Неделя на рынке акций РФ началась с умеренного роста индексов вслед за нефтью и золотом, тогда как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы из-за опасений второй волны заражения коронавирусом COVID-19; индексы МосБиржи и РТС превысили уровни 2760 и 1255 пунктов соответственно, лидерами роста выступили бумаги "Яндекса" (+2,8%).

Нефть Brent поднялась к $42,6 за баррель на фоне оптимизма относительно выполнения сделки ОПЕК+ (Ирак и Казахстан обязались компенсировать неисполненные сокращения нефтедобычи) и спада напряженности в отношениях между США и Китаем.

"Газпром" заявил о намерениях использовать свободный денежный поток для выплаты дивидендов в соответствии с новой дивидендной политикой (на выплаты будет направляться 50% от прибыли по МСФО) и не исключил, что в отдельные годы может быть использован запас ликвидности на балансе компании.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent подскочила $43,6 за баррель), подогретыми статистикой из Европы, свидетельствующей о восстановлении экономики, несмотря на сохраняющееся распространение пандемии COVID-19. Индекс МосБиржи превысил 2790 пунктов, РТС - 1280 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Норникеля" (+3,6%), а также обновившие максимумы бумаги "Яндекса" (+2,7%) на новостях о планах снизить налоги для IT-компаний.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах снизить ставку на прибыль для ИТ-отрасли с 20% до 3%. Помимо этого, президент РФ считает, что ставка страховых взносов также должна быть уменьшена с 14% до 7,6%. Необходимо, чтобы эти меры действовали бессрочно, сообщил он в своем видеообращении. Также Путин предложил повысить с 2021 года ставку НДФЛ для россиян с доходом свыше 5 млн руб. в год до 15% с 13%.

В США продажи новостроек в мае выросли на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя до 640 тыс. Нефть Brent поднималась к $44 за баррель на неплохой статистике по деловой активности в ведущих странах Европы, известиях о сохранении торговой сделки США и КНР, а также на признаках сокращения поставок (по данным Baker Hughes, число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде за неделю упало до рекордного минимума).

В среду рынок акций РФ не работал в связи с праздничным днем в России - на эту дату перенесли праздничный парад и другие торжества в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мировые рынки в середине недели ощутимо упали и нефть Brent протестировала поддержку $40 за баррель из-за опасений более длительного восстановления мировой экономики в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19. Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз снижения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%.

На этом фоне рынок акций РФ в четверг снизился, но к вечеру темпы отката заметно сократились благодаря отскоку нефти вверх. Индекс МосБиржи закрепился выше 2760 пунктов (утром индекс падал к 2740 пунктам), индекс РТС - около 1260 пунктов, лидерами снижения выступили бумаги "РусГидро" (-5,7%) и упавшие из-за отсечки на бирже дивидендов за второе полугодие 2019 года акции "Газпром нефти" (-4,3%, до 338,85 рубля; выплаты - 19,82 рубля на акцию).

Выросли акции "Яндекса" (+3,4%, до 3460 рублей) на фоне успешного проведения SPO - компания разместила акции на $400 млн, а не на $200 млн, как планировалось изначально. С учетом привлечения еще $600 млн в рамках частного размещения акций в пользу ВТБ и структур Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова, всего "Яндекс" без учета комиссий и расходов получит $1 млрд. Цена размещения в рамках SPO составила $49,25 за акцию.

Статистика новых заболевших COVID-19 остается высокой. По данным ВОЗ за 23 июня, количество зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире взлетело на рекордные на 135 тыс. человек (до 9,1 млн) против 133 тыс. днем ранее, при этом очаг заражения прочно обосновался на американском континенте. ВОЗ отметила рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки. Агентство Bloomberg сообщило, что США могут ввести пошлины на товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании стоимостью $3,1 млрд, что повышает опасения новой торговой войны. Нефть Brent в четверг падала ниже $40 за баррель, но к вечеру отскочила выше $41 за баррель.

В пятницу рынок акций утром поднимался на фоне общемирового отскока вверх фондовых площадок и нефти (Brent поднималась к $41,7 за баррель) после провала в середине недели. Между тем, к вечеру перед выходными днями на рынках возросли распродажи, нефть Brent откатилась в район $40,5 за баррель.

Инвесторы рассчитывают на дальнейшие действия центробанков по стимулированию экономики, поскольку риски нового витка пандемии COVID-19 препятствуют устойчивому подъему.

Индекс МосБиржи поднимался к 2785 пунктам, но к закрытию откатился к 2760 пунктам, завершив неделю практически без изменений. Лучше рынка в пятницу выглядели акции "Газпрома" (+1,2%) на фоне известий, что акционеры одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию (общая сумма дивидендов составит 360,784 млрд рублей).

Федрезерв США по итогам традиционного стресс-теста крупнейших банков сообщил, что все они остаются хорошо капитализированными и достаточно сильны, чтобы противостоять кризису. Регулятор ограничил дивидендные выплаты и buyback банков для сохранения их капитала. Банк Японии заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии COVID-19.

По итогам недели с 22 по 26 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "Яндекса" (+12%), "Русснефти" (+10%), ГДР TCS Group Holding (+9%); хуже рынка оказались бумаги "РусГидро" (-6%), ПАО "ОР" (-6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-5%).

На следующей неделе рынок акций сохранит колебаний в широком диапазоне на фоне сигналов с внешних рынков. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2700-2800 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".