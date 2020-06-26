Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на тех же самых уровнях, что и неделей ранее.

Начало недели в целом было позитивным для инвесторов - котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций с погашением в 2042-2047 годах умеренно подросли (на 0,8-1,2 процентного пункта) в понедельник, в то время как в остальных бумагах ценовые движения были незначительными. Банк России 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5% годовых, заметно сократив разницу в процентных ставках рублевых и долларовых инструментов. На этом фоне валютные облигации стали смотреться в глазах инвесторов привлекательней с учетом закладываемой рисковой премии для рублевых бумаг. Но, с другой стороны, сильных новостей, способных заметно сдвинуть рынок в ту или иную сторону, не было, поэтому весь позитив был локализован в "длинных" евробондах, а для общего движения вверх сил у покупателей было недостаточно.

Однако уже во вторник доминирование покупателей в секторе отечественных евробондов было уже всеобщим благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после публикации индексов PMI в еврозоне и США. Кроме того, участники рынка позитивно восприняли сообщения о том, что Соединенные Штаты и Китай будут придерживаться ранее достигнутого торгового соглашения и не собираются из него выходить. Это поддержало как рост мировых цен на нефть, так и спрос на облигации emerging markets. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 3 базисных пункта, до 2,44% годовых.

Сводный PMI 19 стран еврозоны в июне 2020 года вырос до четырехмесячного максимума на уровне 47,5 пункта по сравнению с 31,9 пункта месяцем ранее. Хотя показатель остается ниже отметки в 50 пунктов, которая отражает снижение активности, он превзошел ожидания аналитиков, которые в среднем прогнозировали его повышение до 42,4 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Показатель активности в сфере услуг еврозоны, согласно предварительным оценкам, в этом месяце повысился до 47,3 пункта с 30,5 пункта в мае. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны вырос до 46,9 пункта с 39,4 пункта. Значение сводного индекса PMI в Германии в июне увеличилось до 45,8 пункта с 32,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного роста показателя - до 44,2 пункта. Во Франции сводный PMI вырос до 51,3 пункта с 32,1 пункта. Значение показателя также оказалось выше прогноза аналитиков на уровне 46,3 пункта.

Снижение деловой активности в США в июне стало минимальным за последние четыре месяца. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США в июне вырос до 46,8 пункта с 37 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit (SPB: INFO). Промышленный PMI в прошлом месяце поднялся до 49,6 пункта по сравнению с 39,8 пункта в мае и превысил ожидания аналитиков в 48 пунктов, пишет Trading Economics. PMI в сфере услуг вырос до 46,7 пункта с 37,5 пункта в мае, в то время как эксперты ожидали увеличения показателя до 46,5 пункта.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире телеканала Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории. Однако позднее Наварро сказал, что его слова были вырваны из контекста. В свою очередь президент Трамп также опроверг информацию о расторжении американо-китайского торгового соглашения. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в своем "Твиттере".

В середине недели ситуация на мировых рынках капитала ухудшилась под давлением возросших опасений второй волны коронавирусной эпидемии на фоне роста числа инфицированных в США, Бразилии и ряде других стран, что привело к снижению у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Кроме того, негативное влияние на динамику валютных долговых бумаг России оказали не совсем удачные первичные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, состоявшиеся 23 июня. Аукционы продемонстрировали снижение интереса инвесторов к рублевым гособлигациям на фоне сужения спреда в доходностях валютных и рублевых бумаг. В целом снижение котировок российских евробондов было не очень значительным и вполне укладывалось в рамки обычной ценовой коррекции.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 во Флориде во вторник выросло на рекордные 5,508 тыс., сообщил CNBC. Доля положительных тестов на коронавирус в штате увеличилась до 15,91% с 10,82%. Тем временем власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута ввели 14-дневный карантин для приезжающих из девяти штатов, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости. Средний прирост новых случаев заболевания за последние семь дней увеличился более чем на 30% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют расчеты CNBC. По информации Bloomberg, прирост выявленных случаев инфицирования увеличивается в Техасе, Флориде, Аризоне и Калифорнии, а власти некоторых штатов и городов рассматривают возможность замедлить или приостановить смягчение карантинных мер.

В последний день недели на глобальных рынках отмечался некоторый рост оптимизма благодаря новым мерам поддержки рынка со стороны ФРС США. Американский центробанк объявил об ослаблении требований к капиталу банков, а также о введении ограничений на выплату дивидендов и выкуп акций. Данные меры обеспечат банкам возможность увеличить кредитование экономики и нарастить вложения в облигации. Кроме того, согласно данным министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем (это максимальные темпы повышения с июля 2014 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 10,9%. На этом фоне котировки российских еврооблигаций умеренно подросли, частично нивелировав снижение предыдущего дня.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,24% и составила 115,49% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 7 базисных пунктов и 26 июня составил 178,5 базисного пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 1,04% (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 3,195% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,08% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю всего на 1 пункт и составил 232 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 1,3% (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 3,255% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 0,06%, подешевев до 112,49% от номинала (его доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 2,305% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,22%, до 114,47% от номинала (их доходность выросла на 3,5 пункта и составила 2,13% годовых), а с погашением в 2023 году выросли в цене на 0,09%, до 111,29% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 2 базисных пункта и составил 109,5 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о первых экономических результатах постепенного снятия ограничений карантинного характера во многих странах мира, с одной стороны, и возросшими опасениями возможной второй волны эпидемии, с другой стороны. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.