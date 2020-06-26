ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда iShares Global Clean Energy ETF и при этом повышает целевую цену. Биржевой фонд iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) отслеживает динамику индекса S&P Global Clean Energy Index, который инвестирует в компании альтернативной энергетики по всему миру.

"Себестоимость производства солнечной и ветряной энергии продолжает снижаться, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Анна Зайцева. - В 2019 году доля возобновляемых источников энергии в расширении мощностей в мире достигла 72%. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общемировом объеме генерирующих мощностей увеличилась в прошлом году на 1,4 п.п. и составила 34,7%. Крупнейшие страны через изменение структуры инвестиций планируют ускорить энергетический переход: к 2030 году США рассчитывают выйти по доле выработки ВИЭ на уровень 50%, Индия - 44%, Китай и страны Евросоюза - 35%. Одним из важных плюсов фонда iShares Global Clean Energy ETF является его глобальная диверсификация, что позволяет сбалансировать риски и участвовать в росте акций компаний сектора альтернативной энергетики из стран - лидеров в данной области".