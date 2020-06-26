Вероятность укрепления рубля до 68-68,5 преобладает над риском ослабления до 70-70,5 за доллар - "Открытие Брокер"

Если говорить о перспективах рубля, то в условиях масштабных стимулирующих мер в ведущих странах, да и развивающихся, рубль остаётся одной из немногих валют с положительной доходностью, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Риски со стороны нефти постепенно снижаются, так как различные сервисы указывают на восстановление трафика в крупнейших городах Азии и Европы до уровней перед пандемией. Поэтому риски укрепления рубля до 68-68,5 все же преобладают над рисками ослабления до 70-70,5 за доллар, сообщается в комментарии компании.