Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро в условиях разнонаправленного информационного фона

Москва. 26 июня. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленного информационного фона, действующего на его курсообразование.

Курс доллара США составил 69,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,87 руб./EUR1, подорожав на 42,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 43,3 копейки - до 73,24 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 33,76 копейки, до 69,1284 руб./$1, и уменьшил курс евро на 51,76 копейки, до 77,5413 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях неоднозначных сигналов с внешних рынков и завершения основных налоговых выплат июня. Поддержку рынкам оказывают сообщения о готовности ведущих мировых центробанков поддержать экономику, данные макроэкономической статистики и рост нефти, в то время как обеспокоенность инвесторов связана с ростом числа заболевших COVID-19 и рисками введения новых ограничительных мер.

Отдельные ограничения вновь введены в некоторых районах столицы Португалии Лиссабона, в западной Германии, в Пекине и штате Виктория в Австралии, сообщают западные СМИ. Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заболевания в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер также и в США.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места, и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.

Поддержку рисковым активам оказало сообщение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о новом механизме кредитования центробанков за пределами еврозоны - EUREP (Eurosystem repo facility for central banks). Регулятор отметил, что новый механизм обеспечит необходимую "ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ".

Цены на нефть эталонных марок в пятницу демонстрируют небольшие разнонаправленные колебания после заметного роста накануне. Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать снижение на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,19% - до $41,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизились в цене на 0,21% - до $38,64 за баррель.

Оптимизм инвесторов, в частности, поддерживает сообщение агентства Reuters, которое ссылается на данные спутников, об уверенном росте движения на дорогах в Китае, Европе и США.

Помимо этого, согласно данным графика портовых отгрузок, с которым ознакомился "Интерфакс", отгрузка нефти из европейских портов России в июле, как ожидается, упадет на 33% по сравнению с июнем, при этом отгрузка российской нефти снизится на 42%. Как отмечают трейдеры, сильное снижение планируемого экспорта нефти из европейских портов России в июле по сравнению с июнем вызовет битву за каждый груз и приведет к дальнейшему росту премии цены Urals к Brent.

"Риски по рублю смещены в сторону умеренного ослабления с учетом приближающихся выходных, большого количества факторов неопределенности, среди которых ситуация с коронавирусом в мире и медленное восстановление глобальной деловой активности. Кроме того, вчера прошел пик налогового периода, в результате чего рубль лишился данного фактора поддержки. В результате рубль может завершить неделю ближе к отметке 69,5 в паре с долларом США и 77,8-78,0 в паре с евро", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки до 4,5% и сохраняющийся потенциал ее дальнейшего уменьшения поддерживают спрос на российские бумаги. Рубль несколько слабеет к основным валютам в связи с завершением пика налоговых выплат и днем торгуется вблизи 69,5 руб./$1. Диапазон 69-70,5 руб./$1 для российской валюты остается оправданным, однако высокая волатильность рисковых активов создает возможности для выхода за его пределы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Мы не ожидаем серьезных изменений на рынках на следующей неделе. Коронавирус и ключевая ставка ЦБ РФ отходят на второй план и не оказывают существенного влияния на рынок. Драйвером будет выступать цена на "черное золото". Постепенное возвращение экономической активности после периода самоизоляции, а также растущий в мире спрос на топливо позитивно влияют на настроение инвесторов. Сейчас котировки марки Brent закрепились выше отметки в $40 за баррель, что, в принципе, соответствует ожиданиям рынка. Рубль же, как обычно, зависит в большей степени от цен на нефть", - подчеркивает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

ЦБ РФ 23 июня продал валюту на 10,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 10,1 млрд рублей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с четвергом - 4,83% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 4,86% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 4,88% годовых.