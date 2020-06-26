Доллар будет стремиться к 69,5 рубля, евро - к 78 рублям - ИК "Фридом Финанс"

Несмотря на позитив в нефти, рубль сдает позиции к доллару и евро, инвесторы выходят из российской валюты перед выходными в связи с неопределенностью, назревающей в мировой экономике, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашей оценке, до конца торгов пятницы разворота не случится. Доллар будет стремиться к 69,5 рубля, евро - к 78 рублям", - указывает аналитик компании Валерий Емельянов.