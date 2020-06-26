Доходность государственных облигаций США остается непривлекательной в текущих условиях экономического подъема - Julius Baer

Аналитики Julius Baer по-прежнему считают доходность государственных облигаций США непривлекательной в текущих условиях экономического подъема, говорится в комментарии банка. Облигации низкого инвестиционного уровня предлагают хорошую комбинацию кэрри (в связи с повышением доходности) и кредитного риска.

"Инвесторы на рынке облигаций по-прежнему обеспокоены риском ошибки в проводимой денежно-кредитной политике, а именно, вероятностью того, что центральные банки слишком рано сокращают свою поддержку будучи удовлетворенными темпами восстановления экономики, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Федеральная резервная система США уже снизила объем еженедельных покупок казначейских облигаций США с 300 млрд долл. США в конце марта, до 28 млрд долл. США на этой неделе. В опубликованных в четверг отчетах Европейского центрального банка (ЕЦБ) говорится о том, что Правление ЕЦБ ставит под сомнение ценность неограниченных покупок. И последний, но не менее важный момент: Банк Англии на своем последнем заседании продлил программу закупок облигаций, то есть снизил темпы покупок".

По мнению эксперта, опасения на рынке облигаций еще не получили подтверждения. Фактически, доходность по 5-летним государственным облигациям Великобритании зафиксировала новый рекордный минимум на этой неделе, а доходность по эталонным 10-летним Казначейским облигациям США по-прежнему колеблется на уровнях ниже 0,7%.